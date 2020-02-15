Uçak kazasındaki pilotlardan birinin ifadesi yarım kaldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin doktorların izin vermemesi üzerine yarım kaldığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin doktorların izin vermemesi üzerine yarım kaldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

Daha önce de hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenilmişti.

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Ne olmuştu?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçak üçe bölünerek parçalandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, mürettebat dahil 3'ü ağır 180 kişi de yaralandı.