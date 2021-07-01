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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

01 Temmuz 2021 11:59

İstanbul'da Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanın açık otoparkındaki bir binadaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yangın, saat 10.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanın açık otoparkındaki bir binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, açık otoparkın binasındaki yanan izolasyon malzemelerini kısa sürede söndürülerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan kimse olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.  (DHA)

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