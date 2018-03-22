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Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konferansında buluştu

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansta bir araya geldi

22 Mart 2018 17:15

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansta bir araya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansın üçüncüsü gerçekleşti. İSG Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte spor yorumcuları Barış Ertül, Hasan Bek, Orkun Yazgan, Bilgin Gökberk ve Sabri Ugan konuşmacı olarak katıldılar. Konferansa İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’su Ersel Göral, üst düzey yöneticiler ve havalimanı çalışanları katıldı. Konuşmacıların spor anılarını anlattıkları konferansta havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşadılar. Konferansın sonunda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’su Ersel Göral, konuşmacılara katılımlarından dolayı plaket verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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