-Sabiha Gökçen dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Uluslararası Havalimanları Birliği'nin (ACI) yayımladığı 2010 raporuna göre, dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2010 yılının 7 aylık döneminde toplam 6 milyon 278 bin 923 olan yolcu sayısını, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 26'lık artışla 7 milyon 889 bin 829'a çıkardı. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 281 bin 716 olan iç hat yolcu sayısı, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon 323 bin 63'e çıkarken, iç hat yolcu artışı oranı yüzde 24 oldu. 2010 yılında söz konusu dönemde 1 milyon 997 bin 207 olan dış hat yolcu sayısı ise 2011'in 7 ayında yüzde 29 artışla 2 milyon 566 bin 766 rakamına ulaştı. Geçen yıl, 157'ye yakın ülkede toplamda 1.300 havaalanının performansını analiz eden Dünya Havalimanları Trafik Raporu 2010 verilerine göre, Sabiha Gökçen'deki trafiğin geçen yıl yüzde 75 arttığı belirtildi. ACI raporuna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci havaalanı olan Brezilya'daki Campinas ve üçüncü olan Rio de Janerio havaalanlarını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 11,6 milyon yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 68 dış hat, 27 iç hat destinasyona, 47 havayolu şirketi ile uçuş gerçekleştiriliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Buğday, ''Hedefimiz, 2011 yılını 16 milyon yolcu rakamıyla tamamlayarak, iki yıl üst üste kazandığımız 'dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı' unvanını, önümüzdeki yıllarda da devam ettirmektir'' dedi.