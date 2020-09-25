Sabiha Gökçen'deki uçak kazası dosyasında pilotun ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü,180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın dosyasını bilirkişi heyetine yolladı. Avukatının itirazı üzerine şüpheli kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.

6 kişilik bilirkişi heyeti

2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve bir avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edildi.

Kazanın oluşumunda kusurlu olanlara ilişkin bilgi verilmesi, pilotların iniş iradeleri konusunda da değerlendirme yapılması talep edildi.

Bilirkişilere raporlarını sunmaları için üç aylık süre tanındı.

Kaptan pilotun ev hapsi kaldırıldı

Öte yandan soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi.

Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurt dışı yasağı ise devam ediyor.





