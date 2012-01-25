Sabih Kanadoğlu: TBMM yeni anayasa yapamayacak

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yargının bağımsız olduğunu söylemenin mümkün olmadığını savunarak, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin kaç yıl olduğunun dahi tartışıldığını, TBMM’nin yeni bir anayasa yapamayacağını öne sürdü



'TBMM yeni anayasa yapamayacak' Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mersin şubelerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ortaklaşa organize edilen ’Uğur Mumcu’dan Günümüze Adalet ve Demokrasi’ konulu panel Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Yaklaşık 400 kişinin izlediği panel konuşan Sabih Kanadoğlu, Uğur Mumcu’nun kalleşçe bir saldırının ardından aramızdan ayrıldığını belirterek, "Uğur Mumcu her şeyden önce çok iyi bir hukukçuydu. Ama aynı zamanda çok iyi bir yazardı. Sadece 20’nci yüzyılda değil 21’nci yüzyılda ve onu takip eden yıllarda mizah sanatının şaheseri olarak yaşayacak olan ‘Sakıncalı Piyade’ onun eseridir. Ayrıca Uğur Mumcu iyi bir gazeteciydi. Haberin nerede nasıl alınacağını, nasıl elde edileceğini de çok iyi biliyordu. Haberin araştırma sonucu da bir değer kazanacağını da biliyordu" dedi.



Bağımsızlığın ve demokrasinin ancak hukuk devletinde olacağını ifade eden Kanadoğlu, "Geçen sene de burada, ‘Kim diyorsa ki yargı bağımsızdır, yalan söylüyor’ demiştim. Üzerinden bir yıl geçti, şimdi kimin doğru söylediği çok açık bir şekilde yaşıyoruz. Bir hukuk devletinde eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl mı, 7 yıl mı olacağı konusu tartışma konusu oluyorsa ve o ülkenin Cumhurbaşkanı bu görevin kaç yıl olacağını bilmiyorsa o zaman ortada bir yanlışlık vardır. Eğer Anayasa’nın sağlamış olduğu hükümler uygulanmıyorsa, bir tarafa bırakılabiliyorsa o ülkede her halde hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. 5 yıl mı 7 yıl mı, bu çok açık bir olay. Çok açık bir olay olmasına rağmen eğer siz elinizdeki güçle o Anayasa değişikliğine bir geçici madde koymayıp, istediğin zaman 5 yıl, işime geldiği zaman da 7 yıl diyorsanız bu devletin adı hukuk devleti değildir" diye konuştu.



Yeni anayasa konusuna da değinen Kanadoğlu, TBMM’nin değişiklik yapamayacağını öne sürerek şunları söyledi:



"Ciddi bir biçimde yeni bir Anayasa yapma hevesi başladı. Anayasa yapma yetkisi 175’nci maddeye göre TBMM’ye aittir. Ama TBMM’sinin de görev ve yetkileri de sınırlıdır. Anayasa’nın 4’ncü maddesine baktığınızda, Anayasa’nın 1’nci, 2, 3’ncü maddesindeki ilkeler ki, bunlarda Cumhuriyetin nitelikleridir. Aynı zamanda başlangıçta yer alan temel ilkelerdir. Bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. O halde 175’nci maddeye göre TBMM’ne verilmiş olan yetki ve görevde sınırlıdır. Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri üzerine teklif daha yapılamaz. Türk Milletinin, her halde Cumhuriyetin kurucu felsefesine, Atatürk ilkelerine bağlılığını ortadan kaldırabilecek hiçbir oyun Türkiye’de yürümeyecektir. Türkiye’de bu oyunların bir parçası veya iktidarın bir payandası olmaya hiçbir düşüncenin hakkı olmamalıdır."





