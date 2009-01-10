Sabih Kanadoğlu niye kırgın?

Susurluk'ta zamanaşımını Kanadoğlu önledi

Kanadoğlu'nun telefonları dinleniyormuş

Susurluk niye çözülmedi?

'Hâlâ geç değil'

Ergenekon operasyonları kapsamında evinde arama yapılan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 2001 yılında Susurluk davasına yaptığı itirazla sanıkların ceza almalarını sağlamışken, şimdi Susurluk'taki bazı isimlerle aynı yere konmasını sindiremiyor.Şubat 2001'de Susurluk sanıklarını hapse mahkum eden DGM'nin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Böylece dosya tekrar DGM'ye gidecek ve yargılama yeniden yapılacaktı. Bu süre içinde davanın zamanaşımına uğraması olasılığı vardı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Sabih Kanadoğlu, bozma gerekçelerine katılmadığını belirterek, karara itiraz etti. İtirazın kabulü üzerine DGM'nin verdiği karar kesinleşti ve başta eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin olmak üzere Susurluk sanıkları hapse girdi.Bir buçuk yıldır sürdürülen Ergenekon operasyonları, Susurluk'taki pek çok ismi de kapsadı. Böylece Susurluk ile Ergenekon iç içe geçti. Ancak, Susurluk sanıklarının hapse girmesini sağlayan Kanadoğlu'nun da Ergenekon operasyonları kapsamında evinin aranması kafaları karıştırdı.Evinin aranmasından sonra 'Rencide oldum' diyen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, bugün Hürriyet yazarı Enis Berberoğlu'na yaptığı açıklamada, bunun nedenlerinden biri olarak kendisinin Susurlukçularla aynı organizasyon içinde gösterilmek istenmesi olduğunu belirtti.Susurluk olayının zamanında tam olarak çözülmediğini belirten Kanadoğlu, şunları söyledi: "Bugün olay daha da bir netlik kazandı. Yani sorun, Susurluk olayının gerçek soruşturma içerisine alınmamasıdır. O altı kişinin 6'şar yıl hapis cezası alması bu olayı çözmedi. Bilakis daha çok karanlık içine götürdü. Yüzde yüz biliyorum, dosyayı okudum. Siz dokunulmazlıkları kaldırmazsanız, bürokratlara ilişmezseniz ve sadece o dar çevre içinde çözmeye çalışırsanız bu olayın aydınlanması mümkün değil. Ve öyle kaldı. Eğer Susurluk çözülseydi o tarihte, herhalde bu olay, bu aşamaya da gelmezdi."Sabih Kanadoğlu, her şeye rağmen geç olmadığını ve Susurluk da dahil yasa dışı örgütlenmelerin hala çözülebileceğini söyledi.