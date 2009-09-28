Sabancı'ya İspanya Kraliyet nişanı

İspanya Kralı I. Juan Carlos, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya, İspanya'nın önemli liyakat nişanı olan 'Encomienda de Numero' nişanı verlimesini karalaştırdı.



İspanya Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Encomienda de Numero'nun İspanya'nın en üst düzeyde verilen nişanı olma özelliği taşığı kaydedildi.



Sabancı'nın, İspanyol kültürüne ve İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilere her zaman büyük önem veridiği belirtilen açıklamada, Sabancı'nı gerek İspanyol kültürünün Türkiye'de gerekse Türk kültürünün İspanya'da tanınması için büyük emek harcadığı belirtildi. Sabancı'nın Picasso ve Dali'nin eserlerini Türkiye'de tanıttığı hatırlatılan açıklamada, Sabancı Müzesi'ni, Figueres'deki Dali Vakfı eserlerini sergileyerek, Dali'nin İspanya dışında şu ana kadar gerçekleştirilmiş en geniş çaplı retrospektif sergisine ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.



Açıklamada Sabancı'nın 2008 yılında SU Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonundan seçme eserlerin yer aldığı, Osmanlı hat sanatlı sergilerinin, İspanya'nın Madrid ve Sevilla şehrilerinde düzenlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, 'Osmanlı Hat Sanatı' başlıklı serginin ise 4 Nisan-15 Haziran 2008 tarihleri arasında açık kaldığı ve çok büyük ilgi gördüğü belirtildi.



İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi Joan Clos, 4 Ekim 2009 tarihinde resmi ikametgahında Güler Sabancı'ya 'Encomienda de Numero'nişanını verecek.