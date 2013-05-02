Sabancılar: Migros'la ilgilenebiliriz

Sabancı Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, Carrefoursa olarak Migros'u (MGROS) satın almayı değerlendirebileceklerini dile getirdi.

Carrefoursa'da halka açıklık oranını yüzde 3'ün üzerine çıkartacaklarını açıklayan Dinçer, büyük yerleşimlerde hipermarket ve süpermarket alanında büyüyeceklerini söyledi. Dinçer büyümek için şirket satın almayı düşünebileceklerini belirtti.

Piyasadaki fiyatın yüksek olduğunu dile getiren Dinçer, aışverişin piyasa değerinin oldukça altında kaldığını belirtti.

Hisse devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler sonrasında muhtemelen Haziran sonunda gerçekleşeceğini kaydeden Dinçer,''Borsa İstanbul'da CarrefourSA A ve CarrefourSA B hisseleri işlem görüyor. 30 Nisan kapanış fiyatları sırasıyla 19,20 TL ve 22,25 TL. Sabancı Holding'in A tipi senetler için Carrefour'la anlaşmış olduğu hise fiyatı 10.36 TL. Bu fiyata göre şirket hisselerinin toplam değeri 1.175 milyon TL. Çağrı konusu SPK başvurusu sonrasında netleşecek'' diye konuştu.

Migros'a talip olabileceklerini açıklaması ile Sabancı hisselerini (SAHOL) yüzde 3.66 yukarı çekerek 11.55 lira seviyesine taşıdı. Sabancı Grubu, Carrefour'daki payını yüzde 12 daha artırma konusunda Fransızlar ile anlaştığını Salı günü açıklamıştı. Açıklama sonrası da bugün Carrefour hisseleri Şubat 25'ten sonra en düşüşk seviyesine gelerek taban oldu. (CARFA yüzde 9.64 gerilerken, CARFB yüzde 11.46 düşüyor)