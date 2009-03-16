Sabancı’dan Carrefoursa’ya 135 milyonluk yatırım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Carrefoursa için bu yıl 135 milyon lira yeni yatırım yapılacağını bildirdi.



Yenilenen Carrefoursa İçerenköy mağazasını ziyaret eden Sabancı, yaptığı açıklamada, Carrefoursa'nın "en ucuz" diye bir iddiası bulunduğunu, daha ucuzunu bulana aradaki farkın 10 katını verdiğini söyledi. Sabancı, kriz için mağazada özel bir reyon oluşturulduğunu, bu bölümdeki ürünlerin 1, 2, 3, 5 ve 10 lira fiyatlarla satıldığını ifade etti.



Gazetecilerin Carrefoursa'daki büyük kar artışına ilişkin sorusu üzerine Sabancı, "Merter'i zamanında sattı. Parası var. Carrefoursa'nın performansı da iyi gidiyor. Memnunuz, büyüyor" diye konuştu.



Sabancı, bu yıl perakende işlerinin büyüdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gerek Teknosa'da gerekse Carrefoursa'da... Biraz önce Carrefoursa'yı konuştuk. Bu yıl 135 milyon lira yeni yatırım için harcama yapılacak, Carrefoursa için. Geçen hafta, bir haftada 7 tane süpermarket açtılar. Bu yıl 70 tane süpermarket bütçelendi. Dolayısıyla 7 tane süpermarketi bir haftada açmış olmaları, arkadaşlarımın bu yılki bütçelerini gerçekleştireceklerine dair bize çok büyük güven verdi, bana çok büyük güven verdi."



‘Bu yıl iki rakamlı büyüyeceğiz’



Carrefoursa'nın bu yıl iki rakamlı büyüyeceğini belirten Güler Sabancı, "Organik hedef mi, bir satın alma mı olacak?" sorusu üzerine, "İkisi de var. Bölgesel olarak 5 bölgemiz var. Carrefoursa gerek organik gerek inorganik büyümeye devam ediyor. Yakınlarda da sizlere bir şeyler açıklayacaklar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Yeni açıklanan ekonomik pakete ilişkin olarak da Sabancı, son açıklanan ekonomik paketin doğru yolda atılmış bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarla değerlendirmesini yapacağız. Ama görünüyor ki piyasalara direkt etkisi olacak. Doğru yolda atılmış bir adımdır. Zaten bugüne kadar birçok önlem alındı. Bu şekilde, toplu bir şekilde sunulması, bizim, iş dünyasının ve piyasaların beklediği bir şey. Bu anlamda müspet buluyorum."



Bir gazetecinin, "Yapılması gereken başka şeyler olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine de Sabancı, dünyadan gelen ve kendilerini de etkileyen derin bir krizin içinde olduklarını belirtti. Sabancı, "Hepimiz güven duyacağız, hepimiz daha çok alışveriş yapar hale geleceğiz. Bu da sürekli bu yolda ve aynı yönde tedbirler almamızı gerektirecek" diye konuştu.



‘Carrefour yeni mağaza modelini beğendi’



İçerenköy'deki mağazanın Carrefoursa'nın ilk mağazası olduğunu hatırlatan Sabancı, müşteriyi dinleyip yeni bir model oluşturduklarını, bu modelin Carrefour tarafından da beğenildiğini söyledi.



Güler Sabancı, "Bir nevi Carrefoursa, Carrefour teşkilatı içinde yeni bir modelin know-how'ını yaratmış oldu. Carrefour tarafından da bu model beğenildi" dedi.



Carrefour Üst Yöneticisinin (CEO) Türkiye'ye geldiğini, iyi bir görüşme yaptıklarını dile getiren Sabancı, ortaklığın başarılı bir şekilde gittiğini, stratejide ve hedeflerde tamamen beraber olduklarını ifade etti.



Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer ise "mağazalardaki ucuzluğun satışlara nasıl yansıdığı ve geçen yılın ilk iki ayına göre bir artış olup olmadığı" yönündeki sorular üzerine, aynı mağazalardaki satışların aşağı yukarı aynı seviyelerde gittiğini belirtirken, Güler Sabancı da "Küçülme yok" dedi.



Güler Sabancı, daha sonra, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü, Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Göçmen ve Carrefoursa Genel Müdürü Guillaume Vicaire ile mağazayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

