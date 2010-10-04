-SABANCI'DA 10 BİN KİŞİYE İŞ UMUDU İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, ''Halen perakende grubumuzda 15 bin kişi istihdam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 10 bin yeni arkadaşımızı da Sabancılı yapmak istiyoruz'' dedi. Dinçer, Sabancı Holding 9 aylık faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği ve yılın son çeyreğine yönelik hedeflerin açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2004-2009 yılları arasında yüzde 71 büyürken, Sabancı Holding perakende grubunun aynı dönemde yüzde 156 büyüdüğünü belirtti. Dinçer, ''Bu yıla gelecek olursak bu yıl 300 net mağazayı portföyümüze katıyoruz ve 1.400 mağazayı sene sonu itibariyle açacağız. Önümüzdeki 3 yıl için planımız 1.500 mağazayı devreye almak. Geçtiğimiz 3 yıl 500 milyon liranın üstünde yatırım yaptık, gelecek 3 yıl için yatırım planımız 500 milyon lira. Halen perakende grubumuzda 15 bin kişi istihdam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 10 bin yeni arkadaşımızı da Sabancılı yapmak istiyoruz'' diye konuştu. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman da konuşmasında, önümüzdeki yıllara baktıklarında Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 7'ler civarında artacağını, bugün inşa halindeki projeleri dikkate aldıklarında, Türkiye'nin 2012'lerde yine bir sıkıntılı durumla karşılaşabileceğini belirtti.