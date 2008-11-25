Sabancı Vakfı'ndan eğitime destek

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, Sabancı Vakfı'nın 1985 yılında kentte yaptırdığı okulun yerine, daha modern ve büyük bina inşa edilmesi için 400 bin YTL vereceğini söyledi.



Hansu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 6 derslikli Sabancı İlköğretim Okulunun yıkılarak yerine yenisinin yapılması konusunda Sabancı Vakfı ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını ifade etti. Yeni binanın projesinin tamamlandığını kaydeden Hansu, "3.5 milyon YTL'ye mal olacak 16 derslikli modern bina için kullanılacak paranın 400 bin YTL'sini Sabancı Vakfı, geri kalanını ise Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak"

dedi. Hansu, Karşıyaka Mahallesi'nin yeni ve modern bir okula ihtiyacı olduğunu, söz konusu projeyle mahallenin okul sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

