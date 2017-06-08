Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması, “çocuk işçiler” temasıyla başlıyor

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması 'Çocuk İşçiler' olacak.

Sabancı Vakfı tarafından 2’ncisi düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın başvuruları başladı. “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması, “Çocuk İşçiler” olacak.

Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmanın bu yıl kanaat önderliğini ise “Tarafsız Bölge (No Man’s Land)” filmiyle 2002 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülü kazanan Bosnalı Yönetmen Danis Tanovic üstleniyor.

Genç sanatçıların desteklenmesi hedeflenen ve geçen yıl “Mülteci Kadınlar” temasıyla ilk kez düzenlenen yarışmada 126 kısa film arasından, “Duvar” Filminin Yönetmeni Mustafa Koray Polat birinciliğe layık görülürken, finale kalan 15 eser yarışmanın ardından, yurt dışında ve yurt içindeki farklı festivallerde de gösterildi. En fazla 5 dakika uzunluğunda filmlerin kabul edileceği yarışmaya son başvuru tarihi 15 Kasım.