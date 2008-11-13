Sabancı Üniversitesi kara delik araştıracak

Sabancı Üniversitesi, evrendeki küçük ve büyük kara delikleri araştırmak üzere kurulan "Karadelik Evreni" isimli yeni Avrupa Birliği Eğitim Ağı'nın Türkiye'den tek ortağı oldu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı dahilinde 2,5 milyon avroluk başlangıç düzeyindeki eğitim ağı, kara delikler üzerine yeni kuşak doktora öğrencilerinin yetiştirilmesini ve doktora sonrası araştırmacıların işbirliği içinde çalışmasını sağlıyor.



Dünya çevresinde dönen uydu gözlem evlerini kullanarak kara deliklerin birçok özelliğini ve etkilerini araştıracak eğitim ağı çalışmaları sayesinde, gelecek 4 yıl boyunca kara deliklerin nasıl beslendikleri ve büyük miktarlarda gazı ışık hızına yakın hızlarda nasıl uzaklara gönderebildikleri gibi çözülmemiş sorulara da yanıtlar bulunması hedefleniyor.



1 Ekimde başlayan program, 4 yıl sürecek.



Eğitim ağı projesi çerçevesinde verilen destek ile 10 doktora öğrencisi ve 2 doktora sonrası araştırmacının tüm eğitim masraflarının asistan olarak karşılanmasını sağlayacak.



Eğitim ağı kapsamındaki toplantılardan biri ise İstanbul'da yapılacak. Proje boyunca Türkiye dışından gelecek bir öğrenci, Sabancı Üniversitesinde belirlenen bir proje dahilinde doktorasını tamamlayacak.



