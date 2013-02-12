Sabancı: Türkiye Kürt meselesini çözerse ekonomik açıdan uçacak

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, barış amaçlı müzakarelerin başarıya ulaşması durumunda Türkiye’nin ekonomik anlamda "uçacağını" söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeler ile barış çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirten Güler Sabancı şunları söyledi:

"Ülkemizin Sayın Başbakan’ın liderliğinde girdiği bu son dönemdeki Kürt meselesine, barış ve kardeşlik sürecinden çok umut duyuyorum ve çok desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Barış ve kardeşlik sürecini gerçekleştirirse, Türkiye’nin ekonomik olarak uçacağına inanıyorum."

Sabancı Vakfı’nın ev sahipliğinde, “çocuk gelinler” konusuna dikkat çekmek için düzenlenen “Çocuk Evliliklerine Beraber Son Verebiliriz: Ülkelerden Örnekler’’ toplantılarının açılışında konuşan Güler Sabancı, Türkiye’de toplumun barış sürecine büyük destek verdiğini dile getirdikten sonra şöyle konuştu:



'Türkiye anayasa istiyor'



“Toplumsal kalkınmanın özünde, toplumsal gelişme yatıyor. Şu anda konuştuğumuz daha sivil, daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü yeni anayasa ile Başbakan’ın yolunu açtığı, çaba gösterenleri desteklememiz gereken bir yeni süreç var. Hakikaten umutluyum. Bunu gerçekleştirmek için de ciddi toplumsal destek var. Yeni bir Anayasa’yı istiyor Türkiye. Türkiye bu barış sürecini istiyor, barış ve kardeşlik sürecini istiyor. Yine toplumsal desteğin şahsen çok yüksek olduğu Başbakan var. Bu konuda kararlılık gösteriyor. Bunları biraraya koyduğumuzda ülkemiz için büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Barış ve kardeşlik sürecini gerçekleştirirse, Türkiye’nin ekonomik olarak uçacağına inanıyorum. Hızlı büyüyeceğine, bölgesel kalkınma farklarına çözüm olacağına ve o bölgelerdeki çalışma hayatına katılımı, eğitimi, insan haklarını, kadınları etkileyeceğine inanıyorum.”