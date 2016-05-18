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Ekonomi

Sabancı: Türkiye kendi kaynaklarına, linyite yatırım yapmalı!

Güler Sabancı, düşük petrol ve doğalgaz fiyatlarının uzun süre devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi

18 Mayıs 2016 06:38

Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, Türkiye’de orta ve uzun vadede sağlıklı bir enerji piyasası oluşacağına inandığını söyledi. ABD’deki MIT Üniversitesi’nin ‘Enerji Girişimi Danışma Kurulu’nda’ görev alan Sabancı, düşük petrol ve doğalgaz fiyatlarının uzun süre devam edeceğinin öngörüldüğünü, bu durumun Türkiye’de enflasyonun azalması, cari açığın daralması ve ekonominin büyümesi için olumlu olduğunu söyledi. Sabancı şöyle devam etti:

“Türkiye, geçici düşük petrol ve gaz fiyatlarına aldanmamalı. Türkiye’nin kendi kaynaklarına, gücüne, linyitine yatırım yapması lazım. Maalesef, bizim linyitimizin kalorisi düşük. Bunu en ileri teknolojiyle, çevre dostu olarak yapmak lazım. Tabii yatırım harcamaları çok yüksek olduğu için desteğe ihtiyaç var. Türkiye’de kısa vadede zorluklar var, ama orta ve uzun vadede sağlıklı bir elektrik ve enerji piyasası oluşacağına inanıyoruz. Enerjisa olarak, ortağımız E.ON ile birlikte, sektöre 11 milyar dolar yatırım yaptık.”

 

"İyi gözüken resim aslında bazı şeyleri bozuyor"

 

Sabancı, son 12 yılda Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 60, dağıtımının ise yüzde 100 özel sektöre geçildiğini, bu ilerlemenin, tamamen özel sektör ve yabancı sermaye ile gerçekleştiğine dikkati çekti. Sabancı, düşük petrol ve gaz fiyatları yüzünden yenilenebilir enerji yatırımların düştüğünü belirterek, “Enerji sektöründe Türkiye için iyi olarak gözüken bu resim aslında bazı şeyleri bozuyor” diye konuştu.

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