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Ekonomi

Sabancı otomotiv sektöründen çıkıyor

Sabancı Holding, Temsa Motorlu Araçlar'ı satmayı planlıyor

11 Mart 2015 11:23

Sabancı Holding, Türkiye'de Mitsubishiaraçların distribütörlüğünü yapan birimi Temsa Motorlu Araçlar'ı satarak otomotiv sektöründen çıkmayı planlıyor.

Sabancı Holding'in Temsa Motorlu Araçlar'ın satışı için danışmanlık şirketi Credit Suisse’e yetki verdiğini belirtti. Aynı kaynaklar, Japon iş makinaları şirketi Sumitomo ve Türk şirketi Bayraktar'ın alımla ilgilenebileceğini söyledi. 

Sabancı, 2013 yılında iş makinası dağıtım bölümü Temsa İş Makinaları ve Mitsubishi'nin binek ve ticari araçlarının distribütörlüğünü yapan Temsa Motorlu Araçlar'ı Temsa Global'den ayırarak Temsa birimini yeniden yapılandırmıştı.

Bloomberg'ün haberine göre, şirket, inşaat makinaleri bölümünün yüzde 49'unu da geçen yıl Marubeni'ye satmıştı.

Sabancı Sanyi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun, Temsa Motorlu Araçlar'ın 2014 yılında toplam 400 milyon liralık satış yaptığını açıklamıştı.

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Credit Suisse, Bayraktar Holding ve Sumitomo temcilcileri de konu hakkında bilgi vermeyi reddeti.

Sabancı Holding sanayi grubu bünyesinde Kordsa Global, Brisa, Yünsa , Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar bulunuyor.

Sabancı, önceki yıllarda Temsa ile ilgili çıkan satış haberlerini yalanlamıştı. 

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