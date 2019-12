Sabancı Holding'de ilginç operasyon

T24- Sabancı Holding'in yeni CEO'su, Sabancı Holding Yürütme Kurulu'nda Bankacılıktan Sorumlu Grup Başkanı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Kurtul oldu.

Sabancı Holding’in üst yöneticisi Ahmet Dördüncü’nün yerine Erol Sabancı ve Suzan Sabancı Dinçer'e yakınlığıyla bilinen Zafer Kurtul getirildi. Kurtul’un bu göreve getirilmesi Sabancı ailesinde Erol Sabancı’nın ağırlık kazandığı yorumlarına neden oldu.

Görevden alınan CEO Ahmet Dördüncü’nün holding geleneklerinin aksine, yönetim kurulunda ya da holding çatısında her hangi bir görevde tutulmaması da dikkat çekti. Operasyonunun bu şekilde yapılması Dördüncü’nün işine son verildiği ve grupla ilişkisinin tamamen kesildiği biçiminde yorumlandı.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



"Grubumuzda, son beş yılı Sabancı Holding CEO'su olmak üzere, uzun yıllar görev yapmış olan Sayın Ahmet Dördüncü'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çıktığı yeni yolda başarılar diliyorum. Grubumuzda, Akbank'ta Genel Müdürlük, üst düzey yöneticilik ve Bankacılıktan Sorumlu Grup Başkanlığı görevlerinde bulunan Sayın Zafer Kurtul, Sabancı Holding CEO'su olarak bayrağı devralacaktır. Kendisinin başarılarının ve

grubumuza olan katkılarının devam edeceğine inanıyorum. Sabancı Topluluğu olarak her zaman olduğu gibi paydaşlarımıza değer oluşturmak için, sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Zafer Kurtul, yeni görevine 19 Temmuz 2010 tarihinde başlayacak.





Zafer Kurtul kimdir?



1958 yılında doğan Zafer Kurtul İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kurtul, ayrıca University of Wisconsin-Madison, finans yüksek lisans (MBA) derecesine sahip.



1984 yıllında Citibak İstanbul Şubesi'nde göreve başlayarak bankacılık sektörüne adım attı. 1986-1990 yıllarında BNP-Ak Dresdner Bank'ta Kredi Pazarlama Bölümü Başkanlığı'nı yürüten Kurtul, 1990 yılında Societe Generale Bank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.



1995-1998 yılları arasında Tekfenbank Genel Müdür Yardımcılığı'nı yürüttü. Zafer Kurtul, 1998 yılında Akbank Genel Müdür Yardımcısı oldu. 27 Kasım 2000 tarihinden itibaren Akbank Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kurtul 2009 yılı haziran ayında Akbank Yönetim Kurulu üyeliğne getirimişti.







Ahmet Dördüncü kimdir?





Ahmet Dördüncü Çukurova Üniversitesi İş İdaresi bölümünden mezun oldu. Mannheim/Hanover Üniversitesi’nde lisansüstü eğitiminden sonra 1981’de kariyerine Almanya’da başladı ve 1984 yılında Türkiye’ye dönünce otomobil endüstrisinde devam etti.

1987 yılında Sabancı Topluluğu’na katılan Ahmet Dördüncü, 1999 yılına kadar Kordsa A.Ş.’de çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu. 1999 yılından 2004 Ağustosuna kadar Dusa Arjantin ve Dusa Brezilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev aldı ve sonra Dusa International’ın Kuzey Amerika’daki tüm operasyonlarından sorumlu Genel Müdürlük görevini yürüttü.

2004 Ağustosunda Sabancı Holding’e İş Geliştirme ve Stratejik Planlama’da Grup Başkanı olarak atandı.

11 Mayıs 2005 tarihine kadar Grup Başkanı olarak görev yapan Ahmet Dördüncü, 12 Mayıs 2005 tarihinden itibaren Sabancı Grubu’na Chief Executive Officer olarak atanmıştı.