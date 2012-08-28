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Ekonomi

Sabancı Holding yüzde 35 düşüşle 719 milyon lira kar etti

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, ekonomideki endişelerin devam ettiği bir ortamda istikrarla yollarına devam ettiklerini belirtti

28 Ağustos 2012 17:51

Sabancı Holding, ilk altı ayda yüzde 35 düşüşle 719.2 milyon lira net kâr elde etti.
 
Sabancı Holding’in konsolide satışları 2012 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12 Milyar 546 Milyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde, Sabancı Holding konsolide seviyede 1 Milyar 768 Milyon TL faaliyet kârı ve 719 Milyon TL net kâr elde etti.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 156 Milyar 533 Milyon TL’ye, ana ortaklığa ait özkaynakları ise 14 Milyar 677 Milyon TL’ye ulaştı.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul "Sabancı Holding, global ekonomiye ilişkin büyüme endişelerinin devam ettiği bir ortamda, istikrarlı yönetimi ve finansal gücü ile öne çıkmaktadır. Sabancı Holding karlı büyüme yolunda, yüksek likidite ve düşük kur riski pozisyonu ile risk yönetimine önem vermektedir" dedi.

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