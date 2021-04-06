Sabancı Holding üst yönetiminde iki ayrılık

Sabancı Holding'in Finans Grup Başkanı Barış Oran ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Sabancı Holding’de 22 Ocak 2016 tarihinden bu yana Finans Grup Başkanı olarak görevini sürdüren Barış Oran kariyerini yurt dışında devam ettirmek üzere 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Bir diğer görev değişimi ise Yapı Malzemeleri Grubu’nda gerçekleşti. 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevini yürüten Tamer Saka da kariyer tercihi doğrultusunda 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılıyor.

Sabancı Holding’den yapılan açıklamada, “Sayın Barış Oran ve Tamer Saka’ya bugüne kadar Topluluğumuza sağlamış oldukları önemli katkılar ve özverili çalışmalar için teşekkür eder; hayatlarının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar diliyoruz” denildi.