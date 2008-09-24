Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Ekonominin kitabının yeniden yazılması gerek. Krizin daha da derinleşeceğini söylemiştik. Ama bu kadarını da hiç beklemiyorduk" dedi. Sabancı Holding'in Ankara'daki resepsiyonunda küresel krizin Türkiye'ye etkileri konuşuldu. Sabancı, küresel kriz sonrası dünyada ve Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın önceki akşam verdiği Ankara resepsiyonu renkli görüntülere ve diyaloglara sahne oldu. Geceye, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Enerji Bakanı Hilmi Güler, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Rekabet Kurulu Başkanı Nurettin Kaldırımcı'nın yanı sıra bürokratlar, işadamları ve büyükelçiler katıldı. Bakan Günay resepsiyona eşiyle gelirken, diğer bakanlar ise yalnız katıldı.



Geceye ilk gelen bakan Bakan Tüzmen oldu. Diğer bakanlar ise iftardan sonra gelmeyi tercih etti. Güler Sabancı Bakan Hilmi Güler'i kapıda karşıladı. Sabancı'nın "Resepsiyonun bu tarihte olması güzel. Nükleer enerji ihalesine girmiyoruz" dedi.



Sabancı'dan kriz dersleri



ABD'de yaşanan krizin damgasını vurduğu gecede Güler Sabancı, geleceğe ilişkin öngörülerini konuklarıyla paylaştı. Sabancı, ekonomi bilgisini de konuşturmayı ihmal etti. Pozitif bir insan olduğunu söyleyen Sabancı, "Her kriz bir fırsat getirir. Mali disiplin ve istikrar önemli. Dünyada olanlar bizim mali sistemimizin dayanıklı olduğunu gösteriyor" dedi. ABD'de yaşanan krizi büyük bir depreme benzeten Sabancı, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" derken Avrupa pazarındaki daralmaya dikkat çekti. Bu yılın Türkiye için "bıçak sırtında" geçeceğini vurgulayan Sabancı, ekledi: "Finansal krizin derinleşeceğini yılın başında söylemiştik. Ancak bu kadar derinleşmesini beklemiyorduk. Ciddi boyutlarda olduğu son dönemde ortaya çıktı. Ortalık henüz yatışmadı. Ancak Amerika'da olağanüstü gayret var."



Başka pazarlara bakılmalı



Güler Sabancı, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'le sohbet ederken Avrupa pazarındaki daralmaya vurgu yaptı. Avrupa'daki büyümenin yavaşlaması durumunda Türkiye'deki reel sektörün de etkileneceğini belirten Sabancı, "Bu dönemde başka pazarlara bakmak, başka yerlere satmak lazım. Bu kriz Türkiye için fırsata dönüşebilir" diye konuştu.



Sabancı, "Bizim yatırım rotamızda sapma, değişiklik yok" dedi. Finansal piyasalarda ciddi bir değişim sürecinin başlayacağını anlatan Güler Sabancı, yatırım bankacılığının da yeniden gözden geçirileceğini vurguladı. Sabancı, "Başta muhasebe olmak üzere değerleme sistemleri yeniden tarif edilecek. Bu işin kitabı yeniden yazılacak. Büyük bir değişimin başındayız" dedi. IMF'yi "ufak bir sigorta" olarak niteleyen Sabancı, "Fon önemli finansal akredite grup.Yeni anlaşma önemli" dedi.



Finansal sistemimiz sağlam



Dünyada yaşanan krizin ister istemez Türkiye'yi de etkileyeceğini anlatan Sabancı, şöyle konuştu: "Kriz, dünyada büyüme ve likiditeyi etkileyecek. Türkiye'nin her ikisine de ihtiyacı var. Bu nedenle Türkiye iki türlü etkilenecek. Ama çok şükür finansal sistemimiz sağlam. Bu bir avantaj. Sakin olup istikrarı bozmamalıyız." Enflasyonist baskının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten, Sabancı şöyle devam etti: "Faizler bir sonuç. Başbakan kişisel olarak faizlerin biraz daha düşürülmesinden yana olduğunu söylüyor."

