Sabancı en güçlü 9. işkadını

Fortune dergisinin dünyanın en güçlü 50 işkadınını sıraladığı listede Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 9’uncu sırada yer aldı.



Sabancı, bu yıl da ’En Güçlü İşkadınları’ Global listesine giren tek Türk işkadını oldu. Fortune, Güler Sabancı’yı tanıttığı bölümde "Sanayi, finans ve perakende imparatoru olan topluluğun yönetiminde" ifadesini kullandı. Ayrıca şöyle denildi:

"Şirketin gelirleri 2007 yılında yüzde 23 artarak, 14.8 milyar dolara ulaşırken, topluluk Türkiye’nin ekonomik büyümesinin faydasını da gördü. Sabancı, topluluk bünyesinde bulunan perakende zincirini büyüttü. Enerjisa’da yapılan ortaklık da Türk enerji sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor."

Güler Sabancı, geçen yıl aynı listede 8’inci sırada bulunuyordu. Listenin ilk sırasında İngiliz Anglo American’ın CEO’su Cynthia Carroll yer aldı. İkinci sırada Avustralya’dan Westpac’ın CEO’su Gail Kelly, üçüncü sırada Hollandalı Royal Dutch Shell’in gelecek yıl CEO’su olmasına kesin gözüyle bakılan Yönetim Direktörü Linda Cook bulunuyor.

Fortune’un ’’En Güçlü İşkadınları’ Tam listesinde ise PepsiCo’nun başında bulunan Indra Nooyi birinci, Kraft Foods’un CEO’su Irene Rosenfeld ikinci ve Archer Daniels Midland’ın CEO’su Pat Woertz üçüncü oldu.

