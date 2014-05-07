Sabancı ailesinin miras davasında Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir

Sabancı ailesi arasında görülmekte olan miras davası sürerken Sabancı Müzesi'ninde de içinde yer aldığı Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir konuldu.

Mynetfinans internet sitesinde yer alan habere göre, Sabancı Holding’in kurucularından Hacı Ömer Sabancı’nın 1979’da ölen oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, dedesinden kalan mirasa ortak olmak için 2003’te mahkemeye başvurdu. Babasının yasal mirasçısı olduğunu, dedesinden kalan 1966 tarihli veraset ilamının iptal edilip yenisinin hazırlanmasını istedi.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava sürerken bir ara kalarak "taşınmazın devir ve temlikinin önlenmesi" gerekçesiyle Atlı Köşk'ün tapu kaydına ihtiyati tedbir koydu.

Sevilay Sabancı adına avukatı Çağrı Bağatur tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yargılamanın geldiği aşama hakkında bilgilendirme ve Atlı Köşk’e konulan tedbir kararıyla ilgili açıklamalarımızı sayın basının dikkatine sunarız.

Hacı Ömer Sabancı 02.02.1966 tarihinde vefat etmiştir. İhsan Sabancı mirastan ıskat edildiği için kendisine ait miras hakkı çocukları Güler, Yakup, Nur, Sevgi, Murat ve Sevilay’a geçmiştir.

Ancak alınan mirasçılık belgesinde Sevilay Sabancı hiç gösterilmemiştir. Bu nedenle Sevilay Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın mirasından mirasçı olarak haklarını alamamıştır.

Sevilay Sabancı bunun üzerine uzun süren bir hukuk mücadelesine girişmiştir. Nihayet bu mücadeleden haklı çıkmış ve Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu yapılan yargılamalar sonucu kesinleşmiştir.

Sevilay Sabancı’nın mirasçı sıfatıyla haklarını alabilmek için Sabancı ailesine karşı açtığı ATLI KÖŞK ile ilgili davaya bakan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla tapu kaydı üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar vermiştir. Karar örneği ektedir.

Bu aşamadan sonra tüm Sabancı ailesine düşen Sevilay Sabancı’nın haklarını teslim etmektir.

Saygıdeğer basının bilgi ve dikkatine saygıyla sunarız."

Atlı Köşk'ün tarihi

Wikipedia'da Atlı Köşk'e dair yer alan tarihi bilgiler şöyle:

1927 yılında İtalyan mimar Edouard De Nari'ye yaptırılan köşkün ilk sahipleri Mısır Hıdiv ailesidir. Uzun yıllar yazlık konut olarak kullanılan villa, kısa bir süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet vermiştir. Hacı Ömer Sabancı tarafından 1950 yılında satın alınan köşk, aynı yıl bahçesine yerleştirilen Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykelinden ötürü "Atlı Köşk" olarak anılmaya başlanmıştır. Köşkün arazisi içindeki ikinci at heykeli ise 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlı kuvvetlerince yağmalanan İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan alınarak, Venedik San Marco kilisesi önüne yerleştirilen 4 attan birisinin dökümüdür.

1966'dan itibaren köşkte yaşayan Sakıp Sabancı, 1998 yılında zengin hat ve resim koleksiyonuyla birlikte köşkü içindeki eşyalarla müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etmiştir. Modern bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan müzenin sergileme alanları 2005 yılındaki düzenleme ile genişletilerek, teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuşmuştur.