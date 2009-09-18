Şaban Şarlo'yu solladı

Türk Sineması’na ‘Şaban’ karakteriyle damga vuran Kemal Sunal, ölümünden 9 yıl sonra, dünyanın en komik filmleri listesinde zirveye oturdu.



Sunal’ın başrolünü oynadığı ‘Şabanoğlu Şaban’ isimli film, dünyanın en büyük sinema filmleri veritabanı olarak kabul edilen imdb.com tarafından en iyi komedi filmi seçildi. IMDB tarafından belirlenen listede, Charlie Chaplin, Woody Allen ve Leslie Nielsen gibi isimlerin filmlerini geride bırakarak, ‘Tüm Zamanların En İyi 50 Komedi Filmi’ listesinde bir numaraya yerleşen ‘Şabanoğlu Şaban’, Kemal Sunal’ı dünya çapında unutulmaz kıldı.



Sunal’ın rol aldığı altı film daha yer aldığı listede. ‘Kibar Feyzo’ 12. ‘Hababam Sınıfı Tatilde’ 16. ‘Süt Kardeşler’ 19. ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ 31. ‘Davaro’ 42. ve ‘Hababam Sınıfı’ 47. sıraya yerleşti. Türk filmleri dünyanın en komik filmlerini sollayarak bir başarıya imza attı ve listeye Şener Şen de iki filmle girdi. ‘Züğürt Ağa’ 11. sırayı alırken, ‘Arabesk’ 49. oldu.



Hollywood sırrı



Kemal Sunal’ın listede ilk sırada yer alması hakkındaki görüşlerini almak için aradığımız Gül Sunal, eşiyle her zaman gurur duyduğunu belirtti. Sunal, “Böyle bir listeye ilk sıradan girmesi beni oldukça duygulandırdı” dedi. Gül Hanım, bu haberin ardından şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir konuyu da ilk kez açıkladı. Kemal Sunal’ın 15 yıl önce Hollywood’a kapak atmaya çalıştığını, hatta bir CV hazırlayarak, İngilizce kursuna yazıldığını söyledi. Gül Sunal sözlerine şöyle devam etti: “Kemal şansını Hollywood’da denemek istedi ve organizatör Ahmet San’dan yardım istedi.



Ahmet Bey, Kemal’in ne kadar istekli olduğunu gördü ve birlikte Amerika yolunu tuttular. Kemal’i, 1994 yılında Los Angeles’ta, o dönem Michael Jackson’un menajerliğini yapan Jim Morrey’le tanıştırdı. Ancak bu hikâye Kemal’in istediği gibi sonuçlanmadı.”



Çocukları için...



Ahmet San, Kemal Sunal’la birlikte çıktıkları Hollywood macerasını ve neden başarılı olamadıklarını ise şöyle anlattı: “Kemal Bey, oldukça istekli ve umutluydu. Donanımlı bir CV yazmış, filmlerinin ve diğer çalışmalarının özetlerinin bulunduğu bir kaset hazırlamıştı. Ancak, yeni bir maceraya atılma konusunda tereddütleri vardı. Çocukları henüz çok küçüktü.



Onların geleceği için Amerika’da başarısız olma lüksüne sahip olmadığına karar verdi. Şahsi düşüncem, şansını deneseydi, dünyaca ünlü bir komedyen olabilirdi.”macerası ise şimdi gün yüzüne çıkıyor.



‘Gurur duyuyoruz’



Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, babasının başarısıyla ilgili konuştu: “Ne mutlu bana ki, yaşarken gurur duyduğum babamla ölümünden yıllar sonra da gurur duymaya devam ediyorum. Kardeşim Ezo’yla birlikte Kemal Sunal gibi bir adamın çocukları olmaktan dolayı ömrümüz boyunca gurur duyacağız. Babamızın, böylesine saygın bir listede, birçok yabancı aktörü geride bırakması az bir başarı değil. Bu Kemal Sunal isminin ölümsüz olduğunun göstergesidir.”



Listede yer alan diğer komedi filmleri:



Altına Hücum’ (Charlie Chaplin)

‘General’ (Buster Keaton)

‘Bir Gecede Oldu’ (Frank Capra)

‘Bazıları Sıcak Sever’ (Tony Curtis-Jack

Lemmon)

‘Dr. Strangelove’ (Stanley Cubrick)

‘Annie Holl’ (Woody Allen)

‘Uçak’ (Leslie Nielsen)

‘Wanda Adında Bir Balık’ (Kevin Kline)

‘Ah Mary Vah Mary’ (Cameron

Diaz-Ben Stiller)



