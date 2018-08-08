Sabah'tan SPK ve BTK'ya: Spekülasyon üreten ve yayanları tespit etmek için bir çabanız var mı?

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, WhatsApp grupları, Twitter, Facebook üzerinden döviz kuru spekülasyonları yayıldığını, iflas listelerinin elden ele dolaştırıldığını söyledi. Kısa vadede kur dengesizliğinden birtakım insanların kâr elde ettiğini söyleyen Güngör, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu göreve çağırdı. Güngör, "Spekülasyon üreten ve yayanları tespit etmek için bir çabanız var mı?" diye sordu.

Türk Lirası dolar ve diğer para birimleri karşısında sürekli değer kaybediyor. Dolar rekor üstüne rekor kırarken TL de son bir haftada yüzde 6 kayıp yaşadı.

Güngör'ün "Buffalo sürüsü gibiyiz..." başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

New York Times'ın Thomas Friedman adında bir köşe yazarı var. Yalan yok, analizlerini çok sevmiyorum. Ama birkaç gündür yaşadığımız olaylara bakınca Friedman'ın "Dünya Düzdür" kitabı aklıma geldi. Kitapta, internetle birlikte küreselleşmenin geldiği boyutu anlatıyordu. Düz ovaya benzettiği dünyada insanların 'Buffalo sürüsü' gibi hareket ettiğini söylüyordu. Hani Buffalo'lar koştukça çit filan bırakmazlar ya...O hesap...

Bugün yaşadığımız olaylara bakınca "ne kadar da haklı" diyorum. Görmüyor musunuz hepimiz birer 'buffalo'ya dönüştük. Birisi manipülatif haberi ovaya bir salıyor. Peşinden sağa-sola koşuşturmaya başlıyoruz. Gelin anlatayım.

***

ABD ajanı rahip Andrew Brunson krizinden bu yana para piyasalarında işleyen daha çok da işletilen fısıltı gazetesine bakıyorum. Kim olduğu belirsiz bir ABD'li yetkilinin doların 7 TL olacağı açıklaması internet üzerinden dolaşıma sokuluyor. WhatsApp grupları, Twitter, Facebook üzerinden haber yayılıyor. Yerli-yabancı 'buffalo'lar bu haberin peşinden gidiyor.

Koca yatırım bankası Goldman Sachs bile bunu baz alıp analiz raporu hazırlıyor. Günler sonra ABD elçiliği haberi yalanlıyor. O arada döviz üzerinden para kazanan kazanana...

Birileri çıkıp "Türkiye için tek çare IMF" diyerek el altından algıya başlıyor. Bunu söyleyenkafa aynı anda "Ya IMF'ye gidip de para alamazsak, o zaman ne yaparız" diyerek sanki bir sonraki oyun planını açığa veriyor.

***

Bakıyorsunuz, WhatsApp gruplarında 'iflas' listeleri elden ele dolaştırılıyor.

Gece yarısı Londra, ABD ve Asya piyasalarında tırmandırılan dolar/euro kuru "Türkiye-ABD ile ön mutabakata vardı" haberiyle düşüşe başlıyor. Ama birileri durmuyor. Sabah "Mutabakat yok" diye bir haberi ekonomi gazetesinin kulağına üfleyiveriyor. Dakikalar içinde birileri cebini yüzde 4 dolduruyor.

O kadar tehlikeli bir ortamdayız ki... İnanın işin politik veya ekonomik riskinden daha da korkunç bir durum... Kim olduğu, nerede olduğu, hangi kaynaktan beslendiğini bilmediğimiz birileri spekülasyonlarıyla piyasada cirit atıyor. Buradan özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu göreve çağırıyorum.

Piyasada spekülasyon üreten ve yayanlar kim? Tespit etmek için bir çabanız var mı?