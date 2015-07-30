Sabah'tan Öcalan iddiası: Ben bu toprakların ürünüyüm, Demirtaş uluslararası proje!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da görüştüğü devlet heyetine, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Ben bu toprakların ürünüyüm ama Selahattin Demirtaş 'uluslararası proje" dediğini öne sürdü. Bu iddiaya HDP kanadından sert tepki geldi. hurriyet.com.tr'ye konuşan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sabah gazetesi bilgilerini değil, temennilerini yazıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milli birliğimize ve kardeşliğimize kast edenlerle çözüm sürecini devam ettirmek mümkün değil" açıklaması yaptığı çözüm sürecinde gelinen noktayla ilgili kulis bilgilerini "Silah bıraktırmanın maliyeti, Ankara’nın iç muhasebesi, İmralı’nın söyledikleri” başlığıyla bugünkü (30 Temmuz 2015) köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, PKK lideri Öcalan’la “devlet heyeti”nin görüşmeye devam ettiğini aktardıktan sonra şöyle devam etti:

Doğruluk payı yüksek ‘duyum’

“Son görüşmelerin ortak paydasından iki başlık çıkarmak mümkün. İmralı'nın şöyle dediği konuşuluyor:

1- Ben bu toprakların ürünüyüm ama Selahattin (Demirtaş) "uluslararası proje!"

2- "Ben giderek izole olurken Selahattin göz göre göre parlatıldı!"

Tabii bunlar "duyum" ama "doğruluk payı" yüksek!”

Önder: Bilgi değil temenni

Müderrisoğlu’nun Öcalan’ın Demirtaş’la ilgili söylediğini ileri sürdüğü ifadelere, HDP kanadından sert tepki geldi.

Öcalan’la görüşen İmralı heyetinde bulunan isimlerden HDP Ankara Miletvekili Sırrı Süreyya Önder, hurriyet.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:

“Öcalan ile görüşmelerde böyle bir söz kesinlikle geçemez. Bunlar bilgilerini değil, temennilerini yazıyorlar…”