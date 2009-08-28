'Sabah’ta ‘yandaş’ tartışması

Basın çevreleri, son iki gündür Sabah yazarı Nazlı Ilıcak’ın gazeteci Zafer Mutlu’nun sahibi olduğu okulun belediye tarafından yıkılmasını eleştirdiği yazısının başına gelenleri tartışıyor.

NAZLI ILICAK'IN SABAH'TA SANSÜRLENEN YAZISI



AHMET HAKAN'IN



Erdal Şafak’a acıma nedenleri



İşte son dönemin en ilginç medya olayının dökümü:

Sansür internette ortaya çıktı:

Geçen salı günü internet siteleri Sabah gazetesi ile ilgili bir haber nedeniyle çalkalanmaya başladı. Buna göre, Nazlı Ilıcak’ın bir yazısı “sansürlenmişti”. Ilıcak’ın yazısı Kıbrıs baskısında yayımlanmış, ama yazı görüldükten sonra gece tüm taşra ve şehir baskılarından çıkarılmıştı.

Nazlı Ilıcak: Yandaşları koruyan iktidar

İnternet siteleri, Ilıcak’ın taşra ve şehir baskılarından çıkartılan yazısının tam metnini yayımlayınca gerçek anlaşıldı.

Vatan gazetesi yöneticisi Zafer Mutlu’nun, ölen kızının adını verdiği Kemerburgaz’daki vakıf okulunun binalarının sabaha karşı belediye ekipleri tarafından, “kaçak olduğu ” gerekçesiyle yıkılmasıyla ilgiliydi.







Ilıcak “Mutlu yandaş olsaydı?” diye yönelttiği soruyu yine kendisi şöyle yanıtlıyordu: Türkiye’de çarpık bir düzen var. İktidar, yandaşlarını koruyor, hukuki süreç, daha ziyade yandaş olmayan kişi söz konusu olduğunda akla geliyor. Buna mukabil, kendini güçlü hissedenler, belirli bir dokunulmazlık zırhına sahip olduklarını düşünüp, kanunlara ve düzene uymama hakkını kendilerinde görüyorlar.”

Bu kez Hıncal Uluç eleştiriyor:

Herkes bir gün sonraki Sabah’ta ne olacağını düşünürken, Hıncal Uluç kendi köşesinden vakıf okulunun yıkılmasıyla ilgili “Bir Müslüman bu katliamı yapar mı?..” başlıklı oldukça ağır bir yazı kaleme aldı. Uluç, Ilıcak’ın yayımlanmayan yazısındaki görüşleri tekrarlıyor ve Anakent ve Eyüp belediye başkanlarına şu soruları soruyordu:

- Bu okul Fethullah Gülen’e ait olsa, yıktırabilir miydiniz?.

Genel Yayın Yönetmeni açıklama yapıyor:

Bu yayınlar üzerine Sabah gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, dün bir yazı yazarak yazıyı gazeteden çıkartma kararını şöyle savundu:

“Sabah Çalık Grubu tarafından satın alındığından bu yana kendisine ‘Yandaş’ yaftası yapıştırmaya çalışanlara karşı hukuk mücadelesi veriyor. Bu haksız ve ahlaksız yakıştırmayı yapmaya kalkanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açıyor.

Sabah bir yandan böylesine bir mücadele verirken, bir yandan da bir yazarının bazı medya kuruluşları ve mensupları için ‘Yandaş’ sıfatını kullanması, sadece okurlara karşı değil, açtığımız davalarda mahkeme heyetlerine karşı da açıklanması imkânsız bir çelişki olmaz mı? İşte o nedenle yazı çekildi. Sağolsun, Nazlı Hanım da anlayışla karşıladı.”

Tesadüf, aynı gün Ilıcak tekrar yazıyor:

Erdal Şafak bunları yazarken Nazıl Ilıcak da yazısında aynı konuyu işleyerek, şunları söylüyordu:



“Zafer Mutlu’nun bir gazeteci olması, Vatan gazetesinde muhalefet yapması, sadece hukuki saiklerle hareket edilmediği izlenimini doğurmaktadır. Ben de dahil, herkes, aynı soruyu soruyor: “Sizin taraftarınız, destekçiniz böyle bir okulun sahibi olsaydı, gene de yıkım ekiplerini yollar mıydınız?”



İlk yazıda “yandaş” sözcüğünü kullanan Ilıcak, bu kez “taraftar, destekçi” ifadesini kullandı.



