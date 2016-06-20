Sabah'ın okur temsilcisi gazetenin internet sitesini eleştirdi

Sabah gazetesi okur temsilcisi İbrahim Altay, yazısının "Kaynak Gösterme" başlıklı bölümünde Sabah gazetesinin internet sitesinde kaynak göstermeden başka sitelerden alınan özel haberlerin yayımlanmasını eleştirdi.

Altay, şikayetçilerin haklı olduğunu, editörlerin internet gazeteciliğinde de alıntılama etiğine dikkat etmesi gerektiğini yazdı.

İbrahim Altay’ın bugün (20 Haziran 2016) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Geçtiğimiz haftalarda sıkça şikayet edilen konulardan biri de 'alıntılama etiği' oldu. cepkolik.com sitesi yöneticileri NASA Canlı Yayını Kesti; sebep UFO haberinin kendi sitelerinden aynen kopyalandığını, İsa Sevgili adlı okurumuz 'Abdest Nasıl Alınır' haberinin namazzamani.net adresinden alındığını, Haber 7 Kurumsal İletişim Birimi, 'Hollandalı Kadın Gözyaşları İçinde Müslüman Oldu' haberinin kendi muhabirleri Meltem Zengin'e ait olduğunu ve isimsiz kullanıldığını belirttiler.

"Okurumuz ve müşteki internet siteleri haklılar. İnternet gazeteciliği kaynak gösterme sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Editörlerimizin emeğe saygı göstermeleri, alıntıladıkları haberlerin referanslarını haberin içinde vermeleri gerekir.