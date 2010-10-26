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Politika

SABAHATTİN CEVHERİ AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ  TBMM (A.A)

26 Ekim 2010 16:27

-SABAHATTİN CEVHERİ AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ  TBMM (A.A) - 26.10.2010 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri partisinden istifa etti.  Cevheri, TBMM Başkanlığı ile AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği dilekçesinde, ''Mensubu olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğimi bildirir, gereğini bilgilerinize sunarım'' ifadesine yer verdi.  Sabahattin Cevheri'nin istifasıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 336'ya düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 7'ye yükseldi.  TBMM'deki son durum şöyle:  AK Parti   336 CHP        101 MHP         70 BDP         20 Bağımsız     7 DSP          6 DP           1 TP           1 Boş          8 Toplam     550

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