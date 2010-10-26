-SABAHATTİN CEVHERİ AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 26.10.2010 - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri partisinden istifa etti. Cevheri, TBMM Başkanlığı ile AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği dilekçesinde, ''Mensubu olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğimi bildirir, gereğini bilgilerinize sunarım'' ifadesine yer verdi. Sabahattin Cevheri'nin istifasıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 336'ya düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 7'ye yükseldi. TBMM'deki son durum şöyle: AK Parti 336 CHP 101 MHP 70 BDP 20 Bağımsız 7 DSP 6 DP 1 TP 1 Boş 8 Toplam 550