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Sabahattin Ali'nin kızı: Babam öldürüldüğünde iktidarda CHP vardı

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak CHP'yi eleştirdi.

21 Şubat 2012 11:38

 

 
T24 - Faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, babası Sabahattin Ali'yi anlattı. Filiz Ali, babasını anlatırken duygulandı, zaman zaman gözleri doldu. Ali, "Kılıçdaroğlu'nun bunca yıl sonra gerçeği dile getirmesi iyi bir şey, babam öldürüldüğünde CHP iktidardaydı" dedi.
 
Habertürk'te Balçiçek İlter'in sunduğu "Söz Sende" programına katılan Filiz Ali, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sabahattin Ali'yi kim öldürdü, CHP" sözleriyle ilgili şöyle konuştu:
 

'Kılıçdaroğlu gerçeği söyledi'

 
"Bir gerçeği dile getirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü Sabahattin Ali 1948 yılında öldürüldü. CHP tek parti iktidarı olarak hükümetteydi. Esasında 1946'dan itibaren Demokrat Parti de vardı ama, DP'nin milletvekilleri eski CHP'liydiler zaten... Onun için bence fark etmezdi. Zaten, Adnan Menderes'in ve Samet Ağaoğlu'nun sonradan Sabahattin Ali'nin öldürülmesiyle ilgili bilgi sahibi olduklarını da öğrendik... Sabahattin Ali'nin CHP iktidarı sırasında öldürüldüğü zaten bir gerçek. Kılıçdaroğlu'nun bunca sene sonra bir gerçeği dile getirmesi iyi bir şeydir."
 
 

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