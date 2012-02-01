Sabahattin Ali'nin fotoğrafları sergileniyor

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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre, Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılacak sergide, başta Ankara olmak üzere 1930'lu yılların Anadolu sokakları ve insanlarının fotoğrafları yer alacak.Sergide, 41 yıllık kısa yaşamına çok sayıda eser ve tercüme sığdıran, Türkiye'nin farklı yerlerinde öğretmenlik yaparken öğrencileri üzerinde derin izler bırakan, Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunda ve ilk öğrencilerinin yetişmesinde büyük emeği olan Sabahattin Ali'nin fotoğrafları, kişisel evrakı ve bazı özel eşyası da sergilenecek.Nazım Hikmet'in Bursa Hapishanesi'nden gönderdiği mektup, Orhan Veli Kanık'ın imzalı kitabı, Sabahattin Ali'nin gözlüğü ve Paşakapısı Cezaevindeyken üzerinde olan takım elbisesi de serginin önemli parçaları arasında yer alacak.''Sabahattin Ali'nin Objektifinden'' başlıklı bölümde de ilk kez bu sergide görülebilecek fotoğraflar bulunacak. Sergide ayrıca, Sabahattin Ali'nin 1939 yılında Sivas yolunda çektiği fotoğraflarıyla eşi ve kızına ait fotoğraflar da gösterilecek.Caddebostan Kültür Merkezi'nde 3 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergi kapsamında 18 Şubat'ta yazarın kızı Filiz Ali kitaplarını imzalayacak ve serginin küratörü Sevengül Sönmez de katılımcılara sergiyi gezdirecek.