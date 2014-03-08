Sebahat Tuncel: Erdoğan barış için çaba sarf etmiyor

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin'de 8 Mart Kadın Mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Türkiye’de en önemli sorunun ırkçılık olduğunu belirterek,” Bu ülkeyi yönetenler barış istemiyor. AKP, CHP, MHP anlaşmışlar savaş çığırtkanlığı konusunda. Son dönemlerde partimize yönelik geliştirilen linç saldırılarının altın da bu var" dedi.

Mersin Kadın Platformu tarafından merkez Akdeniz İlçesi Akdeniz Belediyesi Spor Sahasında organize edilen 8 Mart Kadın mitinginde konuşan Tuncel, “Birileri bunu her gün üretiyor ve bunu kadınlar üzerinden yapıyor. Biz kadınlar siyasete müdahale ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde nefret söylemini meşrulaştıran, halklar arasındaki körükleşmeyi derinleştiren zihniyete dur demek için önümüzde bir fırsat var; BDP ve HDP ile demokrasiye doğru yürüyoruz" dedi.

Abdullah Öcalan tarafından başlatılan çözüm sürecinin arkasında olduklarını ifade eden Tuncel, savaşın son bulmasını istediklerini söyledi

Ülkeyi yönetenlerin barış istemediğini iddia eden Tuncel," AKP, CHP, MHP anlaşmışlar savaş çığırtkanlığı konusunda. Son dönemlerde partimize yönelik geliştirilen linç saldırılarının altın da bu var" dedi. Türk kadınları ile Kürt kadınlarının birlikte çekecekleri halay ile barışı getireceğini belirten Tuncel, "Barış sadece çocuklarımızın ölmemesi değil, barış aynı zamanda geleceğimizdir. Barış için en fazla çabayı kim veriyorsa kadınlar onunla olacaktır. Bu konuda en büyük çabayı sarfeden Sayın Öcalan'a selam olsun" diye konuştu..

Başbakan Erdoğan'ın barış için hiç bir çaba sarf etmediğini savunan Tuncel, "Başbakan hiç bir adım atmış değil, halen on binlerce Kürt siyasetçi cezaevlerinde. 'Çözümden yana adım atıyorum' diyor. Barışı Kürtlerle yapacaksan o halde Kürtlerin Kimliğini, dilini tanıyacaksın, Kürtler kiminle muhatap olmanı istiyorsa onunla muhatap olacaksın. Kürtler Kürt Halk önderi Sayın Öcalan ile barış yapmanı istiyorsa onunla yapacaksın" ifadelerini kullandı.