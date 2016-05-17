Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı’nda 2013 yılında yapılan Newroz kutlamalarındaki konuşmasında “Terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP eski milletvekili Sabahat Tuncel beraat etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, Sabahat Tuncel ve Avukatı Levent Pişkin ile şikayetçiler Hasan Fırat ve Cafer Özsoy katıldılar.

Doğan Haber Ajası’ndan (DHA) Yüksel Koç’un haberine göre, sorgusu yapılan Tuncel, eski milletvekili olduğunu, partisinin yapmış olduğu legal toplantılarda ifade ve düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde bazı konuşmalar yaptığını hatırlatarak “Zeytinburnu Kazlıçeşme’de 17 Mart 2013 tarihinde yapılan Newroz Bayramı kutlamalarına katıldım. Ben burada bir konuşma yaptım. Parti programımızda Kürt sorununun barışçıl yolla çözümü vardır. Yaptığımız bütün çalışmalar da bu sorunun çözümüne ilişkin görüşlerimizi siyasetçi olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Kaldı ki 2013 yılında bizim müzakere önerilerimiz devlet tarafından da kabul edildi. Bir diyalog, müzakere süreci başladı. Bu süre zarfında insanlar ölmedi, barış devam etti. Ancak 7 haziran öncesi bu süreç sona erdi. İddianameye konu toplantıda genel başkanımız da konuşma yapmıştır. Pankartlar açılmış ve sloganlar atılmıştır. Abdullah Öcalan’ın pankartının açılması suç değildir. Bunlar suç olarak kabul edilemez” dedi.

“ Demokrasi ve özgürlük açısından verilecek karar önemlidir”

Hâlâ siyaset yaptığını belirten Tuncel “Halklar ve inançlar özgürlüğü için mücadele verdim ve mahkemenin vereceği karar önemlidir. Yargıya güven açısından, demokrasi ve özgürlük açısından verilecek karar önemlidir. İddianamedeki suça konu konuşmanın içeriği demokrasi ve özgürlüklerle ilgilidir. Nevruz bayramında selamlaşma mahiyetinde kısa bir konuşma idi” dedi.

Duruşmada söz alan Tuncel’in Avukatı Levent Pişkin, müvekkilinin yaptığı konuşmanın yer aldığı dosyadaki CD ile ilgili olarak ”CD’deki konuşmanın anlaşılamaması nedeniyle CD’nin çözümünün yapılamadığı bizzat iddianamede belirtilmiştir” dedi. Avukat Pişkin, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

“Kesin ve inandırıcı delil elde edilemedi”

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Talip Kalkan, sanığın 2013 yılında yapılan Newroz bayramına katıldığını hatırlatarak, “Konuşmanın içeriğinde suç unsuru bulunduğuna dair iddia ve delil bulunmadığı, sanığın toplantının tertip komitesinde yer almadığı, toplantıyı organize eden kişilerden olmadığı” gerekçesi ile beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesi ile beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca Tuncel hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.