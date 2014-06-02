Sabahat Akkiraz: Solcular ve PKK Alevileri kullandı

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, "1980 öncesinde solcular cemevlerini basıp 'din uyuşturucudur' derlerdi. Aleviler arada kalırdı. Babam abime 'gelip cemevini dağıtacağına neden gidip camideki imama laf söylemiyorsun' diye kızardı. Solcular hep Alevilerin üstüne oynadılar. PKK da Alevi çocukları kullandı. Alevi toplumu mazlum bir halktır" dedi.

Sebahay Akkiraz'ın, Habertürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

'Okmeydanı'nı rant için dağıtmak istiyorlar'

- Okmeydanı'nda neler oluyor?

"Okmeydanı olayı aslında Alevi gettolarını dağıtma projesidir. Okmeydanı şehrin ortasında bir rant bölgesi olduğu için dağıtmak istiyorlar. Olayları çıkaran yüzü maskelilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Polis görevini yapıp onları yakalamıyor."

'Olaylar çok sistematik yürüyor'

- Polis kasten mi yakalamıyor yani?

Bu olaylar çok sistematik yürütülüyor. Eskiden hep Gazi Mahallesi'nde olurdu. Orayı dağıttılar. Yüzü maskelileri bahane ederek gariban aileleri yerinden etmek istiyorlar.

'Bir yerde rant varsa orada sıkıntı vardır'

- Okmeydanı'nda içinde Alevilerin de olduğu radikal sol bir yapılanma yok mu? O bölgedeki protestolar barışçıl protestolar mı?

Bir yerde rant varsa orada sıkıntı vardır. Güvercintepe'de cemevini taşladıklarında da bunu rant için yaptıklarını biliyorduk. Radikalleştirip boşaltmak istediler çünkü Başbakan'ın büyük projesi oradan geçiyormuş. Tesadüf değil, pek çok mahallede böyle oldu. Sol örgütler de bunu kullanıyorlar.

'CHP'liler aleviliği başka türlü kullanıyor'

Aleviler şiddetin tarafıymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Devlet görevini yapsın, güvenliği sağlasın. Küçücük bir mahalledeki şiddeti durduramıyorsa ülkeyi nasıl yönetecek? Alevilerin yaşadığı mahalleler karışıklık çıkarmak için biçilmiş kaftandır çünkü Aleviler hiçbir şeye karışmazlar. Yıllarca öldürülen Şafii PKK'lıların cenazeleri cemevlerinden kaldırıldı. O bir insan, ne şekilde ölürse ölsün o bir insan... Sonra "Aleviler PKK'lı" diye bir algı yaratıldı. CHP'liler Aleviliği başka şekilde kullanıyorlar, AKP'liler başka şekilde...

'Sünni kesimin kendisiyle yüzleşmesi lazım'

- Alevi gençlerin olaylara katıldığı doğru değil mi? Neden çıkıp "Okmeydanı'ndaki şiddet olaylarını Alevilere mal etmeyin" demiyorsunuz?

Diyoruz ama kimse duymuyor. Akıl var mantık var. Adam cenazeye geliyor, alnından vuruyorlar. GBT'sinde bir şey olmadığı da çıkıyor ortaya. Neden onu vuran değil de Aleviler konuşuluyor? Yüzü maskeliler neden yakalanmıyor? Sünniler empati yapsın, bir cami taşlansaydı, bir genç namaz kılarken başından vurulsaydı ne tepki verirlerdi? Çıldırmazlar mıydı? Aleviler çok sabırlılar. Başbakan konuşmalarında Kemal Bey'in mezhebinden bahsediyor. Deniz Bey'in Sünniliği hiç konuşuldu mu? Sünni kesimin bir şekilde kendisiyle yüzleşmesi lazım...

'Çok ayrımcılık var'

- Sol gruplar Alevileri kullanıyor mu yani?

Alevi çocukları tercih yapmak zorunda kalıyor. Okmeydanı'nda ölen çocuğun işi neydi? Çöpçüydü. Bu tek örnek değil. KPSS'den 90 alan çocuklar da iş bulamıyor. Aleviler ilçe ilçe köy köy fişleniyor. Türkiye'de her beş kişiden biri Alevi ama bir tane Bakan, Bakan yardımcısı, genel müdür var mı? Hiç mi okumuş Alevi yok? Alevi köylerine cami yapmak, din adamı olarak imam atamak, cenazeleri cami dışından kaldırtmamak, Ramazan'da laf atmak suretiyle baskı yapılıyor. Bu haksızlıklar karşısında dışlanan Alevi gençler alana iniyor. Çok ayrımcılık var."