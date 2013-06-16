Sabaha karşı köprüden geçtiler

Taksim'de polis müdahalesini protesto eden göstericiler, Kadıköy'de toplanarak Boğaz Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Binlerce gösterici, Boğaz Köprüsü bağlantı yolu Uzunçayır mevkiinde polis ile karşı karşıya geldi. Boğaz Köprüsü yolunu çift taraflı olarak trafiğe kapatan eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.
Polis, geçişine izin vermediği göstericilere zaman zaman biber gazı sıktı. Sabahın ilk ışıklarında göstericiler köprüden geçmeye başladı.
Taksim'e yürümek isteyen grup Mecidiyeköy'de polis ile karşı karşıya geldi. Polisin 'dağılın' uyarısını dikkate almayan göstericilere biber gazı sıkıldı. Grup, müdahalenin ardından dağıldı.
Mecidiyeköy'de jandarma ekipleri de hazır tutuldu.