Sabah yazarından döviz yorumu: Herkes 'cinayeti' biliyor ama kimse engel olmuyor

Sabah yazarı Dilek Güngör, döviz kurlarındaki artışı Gabriel García Márquez'in ünlü Kırmızı Pazartesi romanına benzeterek "Herkes tabiri caizse 'cinayeti' biliyor ama kimse engel olmuyor" dedi. Ekonomi yönetiminin sorunları görmezden geldiğini belirten Güngör, "Umarım dövize müdahale için daha fazla geç kalınmaz" dedi.

Sabah yazarı Güngör'ün 'Tıpkı Kırmızı Pazartesi gibi' başlıklı yazısında "Vatandaş birbirine 'Döviz kurunu düşürmek için neden kimse bir şey yapmıyor' diye soruyor. Ekonomi yönetimi bu soruları görmezden geliyor" ifadesine de yer verdi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine az bir süre kaldığını belirten Güngör, sözlerine şöyle devam etti:

"Acaba döviz kurlarındaki artışın 'reel sektöre, kamuya ve vatandaşa maliyetini kimse hesaplamıyor mu?' diye düşünmeden edemiyorum. Üstelik, piyasanın Merkez Bankası üzerindeki baskısı büyüdükçe faiz artışı beklentisi artıyor. Sanırım, Merkez Bankası'nın hamlesi bilinmedikçe ve bir aksiyon gelmedikçe döviz kurlarındaki artış devam edecek. Umarım, ekonomi yönetimi dövize müdahale için daha fazla geç kalmaz."