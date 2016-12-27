Sabah yazarından CHP'lilere: Başkanlık sistemiyle gelen hangi ünlü diktatörü tanıyorsunuz?

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak "CHP'lilere şu soruyu soralım; Başkanlık Sistemi'yle gelen hangi ünlü diktatörü tanıyorsunuz?
Ben hiç tanımıyorum ve bilmiyorum. Peki, şöyle bir soru soralım: Nazizm, Faşizm ve Bolşevizm yani Hitler, Mussolini ve Lenin hangi politik sistemler vasıtasıyla diktatörlük inşa etti? Cevap: Hepsi parlamenter sistemler sayesinde" görüşünü savundu.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın "CHP, diktatörlük ve yeni sistem" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısı şöyle:
Parlamenter sistem ideal olarak İngiltere'de uygulanıyor. Diğer pek çok parlamenter demokraside birçok sorun var...
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CHP'nin sürekli gündeme getirdiği başkanlıkdiktatörlük denklemi bir hurafeden ibaret...
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Öte yandan şu basit soruyu CHP'lilere soralım: Başkanlık Sistemi'yle gelen hangi ünlü diktatörü tanıyorsunuz?
Ben hiç tanımıyorum ve bilmiyorum...
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Peki, şöyle bir soru soralım: Nazizm, Faşizm ve Bolşevizm yani Hitler, Mussolini ve Lenin hangi politik sistemler vasıtasıyla diktatörlük inşa etti? Cevap: Hepsi parlamenter sistemler sayesinde... Bu arada Lenin ya da Castro gibi solcu diktatörlere karşı CHP'nin sempatisi de çok açık. Bu da ayrı bir yaman çelişkidir...
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Öte yandan otoriterleşme meselesi sistemle değil yetki problemiyle ilgili bir olaydır. Pekala parlamentarizmde de başkanlıkta da otoriterleşme olabilir...
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Burada önemli olan yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında dengeyi ve denetleme sistemlerini kurabilmektir...
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Parlamenter sistemdeki Başbakanlık makamının yetkileri, Başkanlık modelindeki Cumhurbaşkanlığı makamından daha fazladır. Teorik olarak parlamenter sistem, diktatör çıkarmaya daha yatkındır...
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Özellikle CHP, 42 madde TBMM'den geçerse ve halkın çoğunluğunun da onayıyla başkanlık modeli gelirse milletin kendilerini ileriki seçimlerde asla ve asla seçmeyeceğini düşünüyor. Bu da doğru değil...
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Ecevit dönemin özel harp dairesinin her türlü engellemesine rağmen 1977'de % 42 oy aldı. CHP dönüştüğünde ve halkın partisi haline geldiğinde pekala cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir...
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Erdoğan takıntısını bir kenara bırakalım. Recep Tayyip Erdoğan da hepimiz gibi bir fani. Cumhuriyetin yüzüncü yılına küresel bir güç olarak girebilmemiz için sistemi kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. 2017'de bu sistem değişecektir...