Sabah yazarından 'Cesur Yürek' dizisinin yönetmenine: İğrenç, böyle rezil bir sahneyi nasıl çektiniz?

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Show TV'de yayınlanan 'Cesur Yürek' dizisinde yer alan bir sahneyi eleştirdi. Tezel, "İstediğiniz reytingi aldınız mı? Bu ülkede doktorların darp edildiğini, öldürüldüğünü bilmiyor musunuz? Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto eden yürüyüşlerin yapıldığını da mı duymadınız? Bir de duyarlı, hümanist sanatçılar olacaksınız! Vallahi yazık, böyle rezil bir sahneyi çekmek içinize sindi mi?" diye yazdı.

Mevlüt Tezel'in "Doktorları ölümle tehdit eden dizi" başlığıyla yayımlanan (15 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Kadın doktor: Steril olmadan giremezsiniz!

Doktor: İskender Bey böyle yaparak babanızın hayatını riske atıyorsunuz.

İskender: (Silahını çıkarıp) Beni iyi dinleyin, bugüne kadar yaptığınız en büyük ameliyat bu. Masada yatanın sadece benim babam olduğunu sanmayın. Şu an itibariyle hepinizin hayatı bu masada yatıyor. Ya babamı yaşatıp ameliyattan sağ çıkartırsınız ya da hepiniz babamla birlikte masada kalırsınız.

Cerrah: Mesajı anladık, kendi hayatımız söz konusuymuş gibi işimizi yapacağız. Artık çıkın hayatlarımızı kurtaralım.

İskender: Ameliyat bitene kadar kimse dışarı çıkmayacak doktor!

Cerrah: Ben bu şartlar altında hastaya elimi sürmem.

İskender: Senin elini keserim, hayatın boyunca karına el süremezsin; ameliyata başla!

Diziler kötü örnek oluyor

Bu sahne, Show TV'de yayınlanan 'Cesur Yürek' dizisinde geçti. Doktorları ölümle tehdit eden Hakan Yufkacıgil'in canlandırdığı 'İskender' karakterinin sahneleriydi. Diyaloglar yeterince iğrenç ama Youtube'dan bu bölümü izlerseniz skandalın daha büyük olduğunu görürsünüz.

Evet, bu bir skandal! Kimse 'Bu bir dizi, her şey kurgu' falan demesin, bunun adı rezilliktir. Bu sahneyi izleyip örnek alacak eğitimsiz çok insan var ülkemizde.

Yönetmen Kudret Sabancı bu sahneyi çektiği için, senaryo yazarları Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur bu sahneyi yazdıkları için acaba mutlular mı?

İstediğiniz reytingi aldınız mı? Bu ülkede doktorların darp edildiğini, öldürüldüğünü bilmiyor musunuz? Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto eden yürüyüşlerin yapıldığını da mı duymadınız?

Bir de duyarlı, hümanist sanatçılar olacaksınız! Vallahi yazık, böyle rezil bir sahneyi çekmek içinize sindi mi?

Şiddete hayır!

Star TV'de yayınlanan 'Cesur ve Güzel' dizisinde de baba karakteri, "Hastane benim" diyerek kızının muayene olduğu odayı basmıştı.

Daha önce de hastane basma, doktoru tehdit etme sahneleri 'Kurtlar Vadisi' ve türevi birçok dizide yaşandı. Sonra da doktorlar neden dayak yiyor diye şaşırıyoruz.

Ülkemizdeki toplumsal yozlaşmasının sorumlularından biri de diziler aslında.

Reyting uğruna dizilerimizde topluma sürekli şiddet, öfke pompalanıyor. Diziler racon kesen, öfke kusan, şiddet uygulayan kirli sakallı maço erkeklerle dolu. Ve bu tipoloji; delikanlı erkek modeli olarak sunuluyor topluma. Sokakta 'Kurtlar Vadisi', 'Cesur Yürek' tarzı dizilerden fırlamış gibi gezen gençler var. Daha kötüsü dizilerde en çok seven, aşık olanlar da racon kesen, trip atan sakallı erkekler. Bu mide bulandıran erkek tipolojisi kadınlarımıza ideal erkek modeli olarak sunuluyor. Sonra da 'Yan baktı', 'Trafikte yol vermedi', 'Otoparkta yerimi kaptı' diyen insanlar, çatır çatır birbirini öldürüyor.

Böyle şiddet pompalayan, yanlış mesajlar veren diziler olduğu sürece daha çok öfke cinayetleri yaşanır, kadınlar şiddet görür bu ülkede!