Sabah yazarından Bahçeli'ye: Hilal Kaplan'ın o listede sehven yer aldığını düşünüyorum!

Sabah yazarı Salih Tuna, köşe komşusu Hilal Kaplan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin arasında sayılmasıyla ilgili olarak "Sehven yer aldığını düşünüyorum. Doğrusu başka da anlam veremiyorum" dedi.

TIKLAYIN - Bahçeli, 70 ismi tek tek yazdı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim!

Tuna, "Bahçeli sesini buldu, daha çok anıracaksınız" başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2018) yazısında şunları kaydetti:

"(...)Lakin Cumhur ittifakını (ve dolayısıyla Bahçeli ve MHP'yi) savunan Sabah gazetesinden 3 yazar o listede neden yer aldı, anlamadım. Melih Altınok dünkü köşesinde cevap verdi. Hıncal Uluç neden var, bilemiyorum. FETÖ'nün ilk günden beri hedef tahtası haline getirdiği, PKK muhiplerinin kişilik katli uyguladığı Hilal Kaplan'ın o listede ne işi var? Sayın Bahçeli'nin vatanın bekası için oynadığı tarihi rolün her fırsatta altını çizen Hilal Kaplan'ın o listede sehven yer aldığını düşünüyorum.

Doğrusu başka da anlam veremiyorum."