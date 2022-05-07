Sabah yazarı: Yüksek enflasyon gerçeğiyle yüzleşmeye mecburuz

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, yüksek enflasyon gerçeği ile yüzleşmeye mecbur olunduğunu savundu.

Babaoğlu, bugünkü yazısında, "Farkındasınız değil mi? Bir süredir, yüksek enflasyon gerçeğine 'trip atma'ya çalışıyoruz. Kafasını başka yöne çevirip sevmediği kişiyi yok sayan tipler gibiyiz. Bazen de saflaşıyoruz; lafını etmezsek ortadan çekilir gider sanıyoruz. Oysa enflasyon arsızdır, pahalılık acımasızdır. Bizim takındığımız tavırlara hiç aldırmadan üzerimize doğru buldozer gibi gelir. Yüzleşmeye mecburuz" dedi.

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