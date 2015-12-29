Tiyatrocu, yazar, yönetmen Yılmaz Erdoğan, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleştiğini ve burada bir futbol kulübü kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Sabah ve Günaydın gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in bugünkü köşe yazısında yer alan bilgiye göre, Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’de kendine ev aldı. Tezel yazısında Erdoğan'ın "Ben artık Köyceğiz'e yerleştim, orda yaşıyorum. Temiz hava, temiz gıda, güzel doğa... Hiç gelesim yok İstanbul'a" sözlerini aktardı.

Mevlüt Tezel'in Sabah'ta "Yılmaz Erdoğan futbol takımı kuruyor" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2015) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Son filmini Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çeken Erdoğan, orayı o kadar çok sevmiş ki, Köyceğiz'in narenciyesiyle ünlü Döğüşbelen Mahallesi'nden kendine ev almış. Bunun haberi çıktı, yeni bilgi ise şu: Erdoğan, "Ben artık Köyceğiz'e yerleştim, orda yaşıyorum. Temiz hava, temiz gıda, güzel doğa... Hiç gelesim yok İstanbul'a. Bugün de Rodin'in maçı için geldim İstanbul'a" diyor.

"Kendi takımımı kurmaya karar verdim"

"Abi orda canın sıkılmaz mı?" diye sorunca Erdoğan asıl bomba haberi o zaman açıkladı: "Köyceğiz'de futbol takımı kuruyorum. Köyceğiz'de bir takım vardı (Köyceğiz Belediyespor), önce o takımı almak istedim ama yöneticilerle kafalarımız uyuşmadı. Ben de kendi takımımı kurmaya karar verdim. Çalışmalara başladık. Güzel bir sahamız var, futbolcu taraması yapıyoruz, bölgedeki yetenekli çocukları araştıran arkadaşlarımız var."

Sinema okulu da açacak

"Sinema camiasında futbol takımı kurmak, başkan olmak moda oldu galiba. Nejat İşler'den sonra sizin de takımınız olacak" deyince Erdoğan güldü: "Benim futbola ilgim daha eski. Futbol oynadım, sonra Futbol Federasyonu'nun C Kursu Antrenörlük Semineri'ne katıldım. Benim C sınıfı antrenörlük lisansım var. Bir kademe daha yükselmem için takım çalıştırmam lazım, onu da inşallah Köyceğiz'de gerçekleştireceğim." Anlayacağınız Erdoğan hem takım sahibi olacak, hem de antrenörlük yapacak. Durun, bitmedi! Erdoğan, Köyceğiz'de ayrıca bir sinema okulu açıp hem sinema, hem de futbol eğitimi verecek."

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