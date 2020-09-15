Sabah yazarı Yalçın: Kılıçdaroğlu istese bile Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alamayacağını biliyor

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "CHP adım adım ele geçirildi. Atatürk'le bütün bağları kopartılıyor. Bize inanmayanlar CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözlerine bakabilir. Atatürk isminden rahatsız oluyormuş kendisi. Bunun üzerine hala CHP'nin eski CHP olduğunu düşünüyorsanız kendinizi bir kontrol edin derim." görüşünü savundu. Yalçın, "Kılıçdaroğlu istese bile Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alamayacağını biliyor" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Kendisine söylenen her şeyi yapan bu sayede koltuğunu koruyan Kemal Kılıçdaroğlu istese bile Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alamayacağını biliyor. Zaten düşük profilli genel başkan bunun için lazımdı CHP'ye. O da görevini yapıyor. Belki genel geçer ifadelerle bir iki laf etmeye kalkabilir ama bunların da pek bir anlamı ve etkisi olmayacak. CHP'yi kontrol edenler onun artık Atatürkçülerin partisi olarak değil HDP'yle beraber hareket eden bir parti olmasını istiyor. Onlar HDP'nin CHP'ye yaklaşacağını savunadursunlar CHP, HDP çizgisine doğru kayıyor. İşin ilginç tarafı bunun savunuculuğunu da Atatürkçü söylemleriyle öne çıkan kimselere yaptırıyorlar." ifadesini kullandı.

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