Sabah yazarı Yalçın: 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için dört isim konuşuluyor

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için dört isim konuşuluyor" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için dört isim konuşuluyor: İlhan Kesici, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. İlk ikisine dair tartışmalar henüz çok üstü kapalı biçimde yapılıyor ama İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavgaya başladı bile diyebilirim. Kılıçdaroğlu'nun adım adım inşa edilen adaylık sürecine karşı İmamoğlu isyan bayrağını açtı. İstanbul'dan çok Anadolu'yu geziyor. Her şehirde kendisi için karşılama mitingleri yapılıyor. Özenle seçilmiş adreslerde dikkatlice hazırlanmış beyanatlar veriliyor." ifadesini kullandı.