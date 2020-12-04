Sabah yazarı Uluç'tan köşe komşusu Haşmet Babaoğlu'na: Ben açık seçik seni yazarken, sen adımı kullanmaktan kaçındın

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Haşmet Babaoğlu'nun, "Yılbaşında kutlanacak ne var" başlıklı yazısına yönelik olarak, "Ah Haşmet ah!.. Bu ülkede her yıl ille de "Yılbaşı" polemiği yapılması gelenek oldu yıllardır. Bu yıl da kapıyı sen açıyorsun.. Bak bu defa sana kırk yıllık dostluğumuz, kardeşliğimiz süresince olduğu gibi "Haşo" diye seslenmedim. Ben açık seçik seni yazarken sen adımı kullanmaktan kaçındığın cevabında "Eleştiriye açığım ama saygılı olmalı" dedin. Tekrar okudum o yazımı. Baştan sona, 40 yıl önce neysen benim için o kardeşlik duyguları içinde Haşo diye seslenmem dışında bu hitaba maruz kalacak kelime bulamadım. Çok etkisinde kaldığını, bizzat senden öğrendiğim sosyal medyan tepki gösterdi ki, bana değil, onlara cevap verdin, aslında.." diye yazdı.

Koronavirüs'le mücadelenin en büyük silahının bağışıklık sistemi olduğunu, bağışıklığı morali yüksek tutarak artırılabileceğine işaret eden Hıncal Uluç, "Zaten evlere kapanmışız.. Oturup bir de karalar bağlarsak, moralimiz sıfırlar. Kahrolur gideriz, kovide bile gerek kalmadan.. Bu gazetenin yazarları olarak, hepimize düşen görev, inanmayı, güvenmeyi ve umutla, sabırla beklemeyi sağlayacak şeyler yazmak değil mi?. Hele de halkın tek gündemi kovid ve ekonomi iken?.



Bu ağır iki baskının günümüzü ve hayatımızı kapkara etmesini önlemenin yolu, tersini, neşeyi getirecek eylem, söylem ve düşünceler içinde olmak değil mi?. O zaman Haşmet!.. O zaman "Ne mi var Yılbaşı'nda kutlanacak?." söyleyeyim.. Hayat var, hayat!. Umut var.. Yılbaşını düşünüyorsan, hayatı düşünüyorsun demektir. Yılbaşını umutla bekliyorsun demektir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...