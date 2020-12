Sabah yazarı Uluç'tan gazetesine: Ana unsur olmazsa, o haber olmaz; "Dün yazmıştık" demek, muhabiri de, editörü de kurtarmaz!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç gazetesine yönelik, "Mehmet Yıldırım kardeşim, haberini 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasındaki bir soru üzerine kurmuş, ama bol resimli o uzun yazıda soruyu ve yanıtı yazmamıştı. Ana unsur olmazsa, o haber olmaz; "Dün yazmıştık" demek, muhabiri de, editörü de kurtarmaz!" eleştirisini yaptı.

Uluç, "Yazıyı yolladım. Akşamüzeri editörümden not geldi. 'Asıl haber bir gün evvel arka sayfada çıkmış. Dünkü devam haberiydi.' Sayfanın kupürünü de yollamış bana.. Tek değişiklik yapmadım yazımda.. Çünkü bu defa, 'Haber' konusunda çok önemli bir başka şey daha yazmam gerektiği ortaya çıktı. Bakın sevgili muhabir ve editör kardeşlerim, Gazetenizi herkes her gün almak ve her satırını okumak zorunda değil.." değerlendirmesinde bulundu.

Uluç, "Bana daha mesleğin ilk günlerinde, ışıklar içinde yatsın, Genel Yayın Müdürümüz, çağının en usta gazetecilerinden Cihat Baban'ın öğrettiği bir ilke vardı.. 'Bu haberini, Sydney'den gelen ve Londra aktarması için bekleyen bir yolcu, İstanbul Havaalanı'nda okuyor. O an.. O okuduğu kadar.. Dünü bilmiyor. Yarın da okumayacak bu gazeteyi.. Devam haberini ona göre yazacak ve önemli unsurları mutlak özetle tekrar edeceksin.. Haberin ancak o zaman 'Tamam' olur..' Ana unsuru bir yarışma sorusu ve yanıtı olan, nerdeyse yarım sayfa kaplayan bir haberde, bu ana unsur olmazsa, o haber, 'Haber' olmaz.. 'Dün yazmıştık' demek, muhabiri de, editörü de kurtarmaz!" ifadesini kullandı.

