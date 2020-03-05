Sabah yazarı Uluç: Sosyal medyada Galatasaray'ın 8'de 8 zaferi'ni bana bağlayanlar olmuş, uğursuz olan benmişim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sosyal medyada hakkında yapılan yorum ve haberleri bugünkü köşesinde yorumladı.

Uluç, "Sosyal medya aslında herkese fikrini açıklama fırsatı ve şansı verdiği için harikaydı.

Ama artık trollerin, yani linççilerin eline düştüğü için iğrençleşti. Bu rezil ortamla zerre ilgim olmadığını biliyorsunuz. Kaç defa yazdım.. Adıma bir yığın hesap varmış, söylüyorlar. Facebook, Instagram, tweet, vs.. Hiçbiri benim değil. Hepsi sahte, hiçbirini takip etmem ve okumam.. Okumadığım için belki, bu kadar özgür yazıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

İnsan ne kadar aldırmasa da, bilinçaltı etkilenebilir..Posta'da gördüm salı günü. Birinci sayfa haberi yapmışlar beni. "Yaşa Varol Hıncal Uluç" diyormuş sosyal medya..

"Hıncal Uluç takımını bıraktı. Galatasaray 8 de 8 yaptı. 21 yıldır Kadıköy'de yenemediği Fener'i yendi. Yaşa Varol Üstad" diyorlarmış... Genel Yayın Müdürü Sevgili Emre İskeçeli aramıştı bir gün evvel..

"Ağbi, sosyal medyada TT oldun" dedi. Trend Topic, yani zirve olmuşum.. "Yazsak kızar mısın" dedi. Güldüm.. "Bana bu soruyu sormasına kızarım oysa.. Ben sansürcü olacağım öyle mi?.

Emre anlattı.. İki gurupmuş, Fatih Terim ve Galatasaray'ın 8'de 8 zaferi(!)ni bana bağlayanlar..

Bir.. Ben totem yapmışım.. Bizim inançlarımızda olan "Uğur" lafı unutulmuş, "Put" demek olan totem girmiş spor dilimize.. Ben de "Galatasaraylı değilim" diye totem yapmış ve tutturmuşum..

İki.. Uğursuz olan asıl benmişim. Ben Galatasaray'ı bırakınca, 8'de 8 yapmış, Fener'i bile yenmişiz. Bu ikincisi Fatih Terim için de söylenmişti. Galatasaray Fatih'in forma giydiği 14 senede şampiyon olamamıştı ya..

Şimdi, Fatih Terim'e ve onun Galatasaray'a oynattığı muhteşem futbola övgüler düzenlere bir sorum var..

Kadıköy'deki Fener dahil, bugüne dek oynanan 8 maç içinde, Galatasaray'ı yenebilecek tek takım var mıydı?. Adını söyler misiniz?. "Şu" diyebilir misiniz?. Bir fikstür şansı arka arkaya kolay rakipler.. Ki ligin başında ayni rakipler önünde tel tel dökülürken Galatasaray, oynanan rezil futbolu ve Fatih Terim'in Türk düşmanı inadını eleştiren, hem de acımasız eleştiren tek kişi bendim.. O zaman söyler misiniz, ayni Hoca ile nasıl bu kadar döküldü, yedinciliğe kadar düştü, ilk yarıda Galatasaray ha?.. Hayır!.. Ben artık Galatasaraylı değilim.. Galatasaray'ı, Galatasaray için değil, kendi inadını tatmin için kullanan Fatih Terim ve Ada'yı, dünyada tek olan Galatasaray'ın Ada'sını kendi küçük ve kişisel hesaplar uğruna satan Mustafa Cengiz orada kaldıkları sürece de Galatasaraylı olmayacağımı ilan ettim ben.. O Fatih Terim inadı, "Yabancılar Lejyonu"nu sahaya sürmek uğruna Türkiye'nin ve milli takımın göz bebeği futbolcuları ezmeye, horlamaya, hatta alenen alay ve yok etmeye devam ettikçe de, Galatasaray'ın kazanması hiç içimden gelmeyecek. Bu "Skor ve sosyal medya" yazarları ve de içlerinden kıs kıs gülen Fenerbahçeli spor sayfaları istedikleri kadar övgüler döşensinler.. Kimin haklı olduğunu zaman gösterecek.. Ya da Fatih Terim, bu kafayı değiştirecek ve "Galatasaray'ı en büyük zaferlere ulaştıran Fatih Terim"e dönecek, tekrar!..

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