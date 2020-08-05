Sabah yazarı Uluç: Salda, Burdur Valisi'nin "Koşun gelin”  çağrısına uyanların arabalarının ve ayaklarının altında leşe döndü

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Salda, dünyanın kıymetlisi, dünyada tek Salda, Burdur Valisi'nin 'Koşun gelin Salda'ya' çağrısına uyanların arabalarının ve ayaklarının altında leşe döndü. Sahilini kirlettik. Dünyada tek, bilimsel değeri sonsuz kumlarını kirlettik. 'İlk canlı oluşumu' araştırmalarına açılan suyunu kirlettik" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Bayram boyu daha neler oldu bilmiyoruz. Neler olacak onu da bilmiyoruz. Çünkü biz kıymet bilmiyoruz. Salda'ya NASA açıklamasından önce yılda 1 milyon 400 bin kişi geliyordu. Şimdi misliyle katlanacak. O zaman bu göl, hatta özel yasa çıkarıp koruma altına alınmalı. Peki kim yapacak?" diye sordu.

Uluç, "Bugüne dek sadece bir, tek bir sivil toplun örgütü Salda Gölü Koruma Derneği (SGKD) bir bildiri yayınladı, sağ olsun, muhteşem medyamız sayesinde onu da kimseler duymadı." değerlendirmesinde bulundu.

Uluç, SGKD'nin Salda'nın kurtulması ve korunması için yayımladığı 5 acil önleme yer verdi:



1- Göle girilmemeli.

2- Beyaz kumulların üzerinde yürünmemeli.

3- Göle uzak noktalarda seyir tepeleri oluşturulmalı.

4- Ziyaretçilerin ihtiyaç duyacağı yapılar, seyir tepelerine ve göl çevresindeki yerleşim yerlerine yapılmalı.

5- Millet Bahçesi projesi iptal edilmeli..



Bakalım, hem de nasıl bir Dünya Mirası Salda Gölü'müze kim sahip çıkacak?

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