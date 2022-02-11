Sabah yazarı Uluç: Nihat Özdemir’de ‘utanma duygusu’ da mı yok!..

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir’e Tahir Kıran'a karşı harekete geçmediği için eleştirdi.

Uluç yazısında, "Hem 6222 sayılı Futbolda Şiddet Yasası'nı ihlal ediyor, hem de TFF Ceza Talimatnamesi'nin yığınla hükmünü.. Ama bunları yaparken, 6222 Özel Savcısı'nın da, Başkan Nihat Özdemir'in de "Gık" demeyeceğini biliyor..Peki nerden biliyor?. Neden bu kadar emin?. Nihat Başkan, Tahir Kıran'ın emir kulu bir kukla başkan olduğunu gösterdi. Gösterdi de, insanın biraz yüzü kızarır!. Birazcık utanma duygusu olur.. O da mı yok, Nihat Bey!. Bakın ben size 'Başkan' demeye utanıyorum artık..." düşüncesini dile getirdi.

Uluç şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Kıran'ı yalayıp yuttunuz, hiç değilse beni mahkemeye verin, görelim boyunuzu!. Ben yazmaya devam edeceğim.. Nihat Özdemir denen "kukla" Başkan, Tahir Kıran denen, devlete meydan okuyan adamı ceza heyetine sevk edene, yahut istifa edene veyahut da "Erkekliğin onda dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek" diyen Spor Bakanı, Anayasal "idari vesayet" hak ve görevini yerine getirene ve bu Tahir kuklası Nihat'ı görevden alana dek.."