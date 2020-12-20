Sabah yazarı Uluç: İBB'nin iyi iş yapmasına imkân yok; başkan CHP'li, meclis AK Partili

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Fikir değil, parti!.. İstanbul Belediyesi'nin iyi bir iş yapmasına imkân yok. Başkan CHP'li, Meclis AK Partili çünkü.. Birinin yapmak istediğine öteki 'Hayır' diyor." görüşünü savundu.

Uluç yazısında "İmamoğlu taksi mafyasına karşı önlem almak istedi, Meclis reddetti. Maltepe'de bir parka 'Nihal Atsız' adı verilmesine de, Meclisin 25 CHP'li üyesi ret oyu vermiş.. Yahu o ret oyu verenler, mesela Bozkurtların Ölümü'nü okumuşlar mı? Ben ilk 8 yaşında okudum. Sonra her yıl tekrar tekrar okudum. Bana hem milletimi ve de milletimin bulunmaz, emsalsiz törelerini, mesela mala mülke, paraya değil, insana, kadına, çocuğa sevgi ve saygıyı daha o yaşta öğreten kitaptır. Canın vatan için, arkadaşlar, dostlar, kardeşler için verileceğini öğreten kitaptır.. Bana Orta Asya'yı, şimdi Türk Cumhuriyetleri'nin olduğu yeri öğreten kitaptır. Beni ben yapan kitaptır.. Atsız'ın siyasi fikirleri beni zerre ilgilendirmez.. Ama yazdığı o kitap, beni ben yapanlar arasında gelir.Nazım'ı da, Necip Fazıl'ı da ayni keyif, ayni coşku ile okuyan Hıncal'ı yani.." ifadesini kullandı.