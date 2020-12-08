Sabah yazarı Uluç: Hürriyet ile Spotify ilişkileri araştırılmazsa, yarın bütün gazeteler ve en masum yazılar bile şüphe altında kalır; gazeteler okunmaz hale gelir

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazılarında müzik dinleme uygulaması Spotify'e yer verdiğini hatırlatarak, "Hürriyet ile Spotify ilişkileri araştırılmazsa, yarın bütün gazeteler ve en masum yazılar bile şüphe altında kalır; gazeteler okunmaz hale gelir" görüşünü savundu.

Hakan, "Lafa girerken tekrar yazayım.. 'Proje' lafı bana ait değil. Bizzat Hürriyet'in o zamanki Genel Yayın Yönetmeni yazdı. Başta Ayşe Arman, çok okunan yazarların, köşelerinde 'gizli' değil, alenen reklam yaptıkları konusu arşı âlâya çıkmıştı. Yönetmen bir yazı kalem aldı ve özetle dedi ki, 'Sosyal medya yüzünden tirajlar ve reklamlar düşüyor. Gazete masrafını karşılayamaz hale geliyor. Bu yüzden Reklam Başkanlığımız bir teklifte bulundu. Bazı kurumlar veya kişiler, istedikleri yazarı davet edecekler, onunla konuşacaklar. Köşe yazısı ya da söyleşi gibi olacak. Bunun adı Proje.. Proje karşılığı gazete para alacak.

Yazana da bir bölümü aktarılacak.' Hürriyet, Batı ülkelerinde de örneği olan bu sistemi uygulamaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

Uluç, "Ne var ki, Batı gazeteleri okurlarını kandırmıyor ve bu tür yazıların üzerine okunur ve görünür şekilde 'advertorial' yazıyorlardı. 'Editoryal ve reklam' sözcüklerinden oluşmuş 'Bu yazı reklam içerir' anlamına gelen bir sözcük. Oysa Hürriyet projelerinde hiç böyle bir işaret yoktu. Ertuğrul Özkök kardeşim, nerdeyse Allah'ın günü Spotify yazmaya başlayınca kızdım ve 'Bu ne Ertuğrul' diye mesaj attım 'Artık seni okumuyorum' dedim. Kendisini bile ikna etmeyecek bir cevap yazdı gazetede. Koskoca köşesinin tüm yazılarını Spotify'a ayırmasına güya cevap.. Güldüm.. Ama sonra baktım iş ciddi.

Hürriyet manşetinden 'Türkiye onları dinliyor' diye Spotify haberi yazdı. İçerde tam sayfa..

Ardından Genel Yayın Müdürü ve en çok okunan köşe yazarı Ahmet Hakan da, 'Bir sene Spotify'da ben ne dinledim' diye sütunlar ayırınca, işin artık kafa yoracak yanı kalmadı." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Basın Ahlak Yasası rafta.. Basın Konseyi de hikâye oldu. Peki şimdi ülkenin en okunan gazetesi ve yazarları üzerine düşen bu şüpheyi araştıracak kurum kim? Sabah geçen cumartesi 'Spotify yaptığı yıllık listeyi duyurmak için sanatçıları kullandı' haberini yaparken, asıl gazetecileri nasıl kullandığını anlatmadı. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor.. Hürriyet ile Spotify ilişkileri araştırılmazsa, yarın bütün gazeteler ve en masum yazılar bile şüphe altında kalır ve gazeteler hiç okunmaz hale gelir.." ifadesini kullandı.